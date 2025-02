Energy Vault inicia a construção de um sistema de armazenamento de energia de bateria no New England Solar da ACEN Austrália

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder em soluções sustentáveis ??de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje o início da construção de um sistema de armazenamento de energia de bateria de 200 MW/2 horas, que será implantado no projeto New England Solar da ACEN Austrália. Os líderes da Energy Vault foram acompanhados por representantes da ACEN Austrália, autoridades eleitas e líderes locais das Primeiras Nações Anaiwan em uma cerimônia de boas-vindas para marcar o início da construção.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250224799253/pt/

Left to right: Robert Piconi, Energy Vault Chairman and CEO; Lucas Sadler, Energy Vault Vice President Sales Asia; Tim Greenaway, ACEN Australia Head of Construction and Engineering; Sarah Donnan, ACEN Australia NES Project Director. (Photo: Business Wire)

A construção começou na primeira de duas implantações previamente anunciadas da Energy Vault no projeto New England Solar de 720 MW da ACEN Austrália perto de Uralla, Nova Gales do Sul, com uma capacidade total planejada de 200 MW/2 horas. Quando o BESS estiver em funcionamento, será o primeiro BESS de grande escala na região da Nova Inglaterra, em Nova Gales do Sul. O BESS será carregado e descarregado em base diária, com o objetivo de despachar energia renovável armazenada em horários de pico de consumo para atenderàalta demanda durante os períodos de pico de carga de Nova Gales do Sul, ao mesmo tempo que reduz a dependência da região da geração de energia a carvão. Este é o primeiro projeto de grande porte de armazenamento de baterias a ser construído com o apoio do Programa de Energia Emergente do Governo de NSW.

O evento de boas-vindas, realizado no local, contou com a participação de representantes da Energy Vault e do ACEN Austrália, incluindo o CEO e presidente da Energy Vault, Robert Piconi, e o chefe de construção e engenharia do ACEN Austrália, Tim Greenaway. Também aconteceram discursos de boas-vindas e contação de histórias de líderes locais das Primeiras Nações de Anaiwan. Além de conversar e contar histórias, os representantes das Primeiras Nações de Anaiwan fizeram uma cerimônia tradicional de suor para comemorar a inauguração, seguida pelo Sr. Piconi, que oficialmente inaugurou o local. O sistema New England Solar está sendo construído com a intensa colaboração das Primeiras Nações de Anaiwan.

“A inauguração de hoje representa um marco significativo para a pegada comercial de rápido crescimento da Energy Vault na Austrália, e estamos muito satisfeitos em trabalhar com a ACEN Austrália, seus parceiros das Primeiras Nações e a comunidade Uralla no projeto”, disse Lucas Sadler, vice-presidente de vendas na Ásia da Energy Vault. “O New England Solar servirá como uma fonte essencial de energia renovável para a região de Nova Gales do Sul, e o envolvimento da Energy Vault reflete a abordagem verdadeiramente global da empresa para atenderàcrescente demanda por soluções de armazenamento de energia confiáveis ??e econômicas.”

"À medida que o New England Solar se aproxima da conclusão, temos a oportunidade de não apenas trabalhar em conjunto com a equipe da Energy Vault no desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia, mas também de contar com o forte apoio e a colaboração das Primeiras Nações de Anaiwan e da comunidade local", disse Tim Greenaway, chefe de construção da ACEN Austrália. “O nosso objetivo é oferecer energia limpa de forma confiável, eficiente e econômica, e estamos perto de atingir essa meta.”

As implementações do BESS, desenvolvidas dentro do conjunto B-VAULT™ da Energy Vault de soluções de armazenamento de energia de bateria totalmente integradas, serão conectadas a um inversor especial que oferecerá funcionalidades avançadas de suporteàrede, como tensão e frequência ride-through, suporteàrede durante distúrbios e controle de potência reativa. O uso do inversor especial, combinado com a plataforma de integração X-Vault proprietária da Energy Vault e o Sistema de Gerenciamento de Energia VaultOS para controlar, gerenciar e otimizar as operações do BESS, permitirá capacidades superiores de gerenciamento de energia.

A mobilização desta implantação do BESS representa um marco essencial para a crescente presença comercial da Energy Vault no mercado australiano, após uma série de acordos recentes, como com a Enervest e a State Electricity Commission (SEC), de propriedade do governo de Victoria. Até o presente momento, o portfólio B-VAULT da Energy Vault no mercado australiano é composto por 1,9 GWh em projetos anunciados anteriormente.

Sobre a Energy Vault

Energy Vault® desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia em escala de serviço público projetadas para transformar a abordagem mundial ao armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da empresa incluem armazenamento proprietário com base em gravidade, armazenamento em bateria e tecnologias de armazenamento de energia de hidrogênio ecológico. Cada solução de armazenamento conta com o suporte do software de sistema de gestão de energia independente de tecnologia de hardware e pela plataforma de integração da empresa. Exclusivo para a indústria, o portfólio de tecnologia inovador da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta e longa duração para ajudar concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Ao usar materiais ecológicos com capacidade de integrar resíduos para reutilização benéfica, a tecnologia de armazenamento de energia baseada em gravidade G-Vault™ da Energy Vault está facilitando a mudança a uma economia circular, enquanto acelera a transição mundial de energia limpa a seus clientes. Acesse www.energyvault.com para obter mais informações.

Sobre a ACEN Australia

A ACEN Australia é a plataforma que representa os ativos de energia renovável da ACEN na Austrália. Com mais de 1 gigawatt (GW) de capacidade de geração de energia renovável em grande escala em construção e operações, e mais de 13 GW de capacidade em desenvolvimento, seu portfólio inclui vários projetos solares, eólicos, de bateria e hidrelétricos bombeados em toda a Austrália.

O New England Solar (Fase 1) em NSW é o primeiro projeto operacional da ACEN Austrália que começou a gerar em 2023. O Stubbo Solar na Zona de Energia Renovável de NSW Centro-Oeste de Orana é o segundo projeto da ACEN Australia, que está sendo atualmente comissionado e estará em plena operação em meados de 2025.

Com mais de 100 funcionários e em crescimento, nosso pessoal conta com bases na Tasmânia, Victoria, Nova Gales do Sul, Queensland e Austrália Ocidental.

www.acenrenewables.com.au

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa inclui declarações prospectivas que refletem as visões atuais da empresa com relação, entre outras coisas, às operações e desempenho financeiro da empresa, incluindo a New England BESS. Declarações prospectivas incluem informações sobre resultados operacionais futuros, possíveis ou presumidos, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Estas declarações geralmente incluem palavras como "antecipar", "esperar", "sugerir", "planejar", "acreditar", "pretender", "projetar", "prever", "estimar", "alvos", "projeções", "deveria", "poderia", "seria", "poder", "seria possível", "irá" e outras expressões semelhantes. Baseamos estas declarações ou futuras projeções em nossas expectativas, planos e suposições atuais, que fizemosàluz de nossa experiência em nosso setor, assim como em nossas percepções de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditamos ser apropriados nas circunstâncias do momento. Estas declarações prospectivas estão baseadas em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, ao considerar as informações que temos atualmente disponíveis. Estas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Estas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas por estas declarações prospectivas, incluindo mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades de clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza de nossas concessões, reservas, atrasos, prazos de licenças e pipeline desenvolvido equivalendo a receitas futuras; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras indicações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculantes; a possibilidade de nossos produtos serem ou alegadamente defeituosos ou apresentarem outras falhas; a implementação, aceitação no mercado e sucesso de nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções referentes a nossos negócios, nossos concorrentes e indústria; a capacidade de nossos fornecedores de fornecer os componentes ou as matérias-primas necessáriosàconstrução de nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto das epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas quantoànossa capacidade de obter e manter proteção de propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; expectativas quanto ao tempo durante o qual seremos uma empresa emergente em crescimento sob a Lei JOBS; nossos futuros requisitos de capital e fontes e usos de caixa; a natureza internacional das nossas operações e o impacto da guerra ou de outras hostilidades nos nossos negócios e nos mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, planos de expansão e oportunidades e outros fatores importantes discutidos no título "Fatores de Risco" em nosso relatório trimestral no formulário 10-K para o ano finalizado em 31 de dezembro de 2023, arquivado na SEC em 13 de março de 2024, uma vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente em seus outros registros juntoàSEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem de tempos em tempos e não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou até que ponto qualquer fator, ou combinação de fatores, pode levar resultados reais a diferir materialmente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicadoàimprensa se refere apenasàdata deste comunicadoàimprensa e é expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicadoàimprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outro modo, exceto conforme exigido pelas leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250224799253/pt/

Energy Vault

Investidores

energyvaultIR@icrinc.com

Mídia

media@energyvault.com