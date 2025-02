MPD e Sem Parar automatizam condomínios de alto padrão

O ecossistema de mobilidade Sem Parar agora permite que veículos com a tag possam entrar e sair dos condomínios residenciais. Essa funcionalidade já está disponível para moradores de empreendimentos da MPD Engenharia, uma construtora e incorporadora com mais de 40 anos de atuação nos mercados de médio e alto padrão.

A MPD Engenharia conta com o Sem Parar como parceiro para melhorar a experiência dos moradores, beneficiando cerca de 600 unidades nos empreendimentos Myrá, Level, Verve e Hera, com foco em segurança e conveniência.

O Sem Parar, presente em 70% dos veículos desses empreendimentos, tem sido utilizado também na segurança e na praticidade dos condomínios, ao eliminar filas e reduzir os riscos associados a esperas em horários de maior movimento. Ao receberem as chaves, os moradores recebem também a tag, que serve como chave de acesso à garagem do condomínio. A tecnologia RFID da tag Sem Parar gera uma redução média de R$ 40 mil anuais por condomínio em comparação ao modelo tradicional de portaria.

“Reunir tecnologias e parcerias contribui para uma jornada mais eficiente para os nossos clientes. Cada detalhe dos nossos empreendimentos é planejado para garantir que os moradores se sintam à vontade e satisfeitos com sua aquisição. Nosso objetivo é oferecer uma experiência prática e funcional”, afirma Débora Bertini, diretora geral de incorporação e vendas da MPD.

Além disso, a solução do Sem Parar é integrada a outros serviços, como pedágios e estacionamentos de shoppings. Caso o morador já possua o serviço oferecido pelo Sem Parar, ele pode cadastrá-la no sistema do condomínio, proporcionando uma experiência mais integrada.

“A solução para condomínios do Sem Parar foi criada em 2019 e tem apresentado crescimento constante. Só em 2024, o uso das tags como forma de acesso aos empreendimentos aumentou mais de 42%. Isso demonstra que os moradores veem valor na praticidade e segurança proporcionadas pela nossa tecnologia”, afirma Daniela Guillen, diretora de Produtos e UX no Sem Parar.

Com sua atuação consolidada, a MPD Engenharia reforça sua estratégia no mercado imobiliário, investindo em tecnologia e soluções que impactam a experiência de seus consumidores em todas as fases de seus projetos. A parceria com o Sem Parar visa oferecer mais segurança e conveniência para os moradores de seus condomínios.

O serviço também se integra a outras ofertas da empresa por meio do “MPD+”, uma rede de vantagens que inclui serviços destinados a proporcionar uma experiência mais completa, garantindo aos clientes a possibilidade de escolher plantas e acabamentos, além de criar projetos personalizados com o apoio de arquitetos.

Website: https://www.mpd.com.br/