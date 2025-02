Empreendedorismo cresce após o Carnaval, diz #1 Lavanderia

Em média, três a cada dez brasileiros com até 27 anos de idade desejam empreender. É o que revelou um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEIA, e compartilhado pela Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Nesse panorama, o período pós-Carnaval, tradicionalmente marcado por um retorno à rotina e planejamento financeiro, tem se mostrado um momento estratégico para empreendedores que buscam investir no setor de lavanderias. É o que observa Raphael Marques, CEO da #1 Lavanderia Express, franquia de lavanderia de autosserviço.

“De acordo com dados da #1 Lavanderia, há um aumento significativo na procura pelo modelo de negócio da empresa após o feriado, impulsionado por fatores como o acúmulo de roupas e fantasias que demandam lavagem especializada e a busca por serviços práticos”, reporta Marques.

Para o CEO da #1 Lavanderia Express, esse cenário se alinha com o crescente interesse dos jovens do país em empreender. “Como a pesquisa da Unifesp sinalizou, um número crescente de jovens desejam abrir o próprio negócio no Brasil, motivados pelo desejo de independência financeira, autonomia no trabalho e flexibilidade de horários”, articula.

O Carnaval 2025 acontece no dia 4 de março (terça-feira). Para se ter uma ideia, apenas o Carnaval de rua do Rio de Janeiro (RJ), um dos maiores do país, espera mobilizar 6 milhões de pessoas, conforme informações divulgadas pela prefeitura da cidade.

Marques destaca que o Carnaval é uma época de grande movimentação. "Empreendedores podem perceber essa necessidade e buscar atender ao mercado, especialmente em áreas urbanas, onde o ritmo de vida acelerado e a praticidade são cada vez mais valorizados”, diz.

Segundo o empresário, a #1 Lavanderia Express registrou um aumento significativo na comercialização de unidades no pós-Carnaval de 2024, com mais de dez unidades vendidas entre março e abril. Agora, de acordo com Marques, a empresa projeta um crescimento ainda maior para 2025.

“Acreditamos que o setor de lavanderias tem um amplo potencial de expansão nos próximos anos, impulsionado pela busca por serviços de qualidade, praticidade e sustentabilidade”, afirma.

Setor de lavanderias traz possibilidades de empreendimento

O CEO da #1 Lavanderia Express chama a atenção para as possibilidades de empreendimento no setor de lavanderias, como a necessidade contínua de serviços, o uso de tecnologias modernas que aumentam a eficiência operacional e a capacidade de atender a diferentes públicos.

Além disso, destaca a importância de estar atento às tendências do mercado, como a adoção de tecnologias que otimizam processos e melhoram a experiência do cliente. “O setor de lavanderias oferece diversas oportunidades para quem deseja empreender, desde modelos de negócio mais tradicionais até opções mais inovadoras, como lavanderias self-service e serviços de lavanderia on-line”, explica Marques.

Datas sazonais tendem a movimentar o setor

Marques ressalta que, além do Carnaval, outras datas sazonais como festas de fim de ano e formaturas também tendem a movimentar o setor de lavanderias, devido ao aumento na demanda por serviços de limpeza e cuidados com roupas.

“Diante desse cenário, o setor de lavanderias se apresenta como uma opção para empreendedores que buscam por um negócio com potencial de crescimento, flexibilidade e impacto positivo na vida do consumidor”, considera.