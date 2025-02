MultiBank Group é escolhido “Melhor Prime Trading Broker” no Smart Vision Summit Oman

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai (Emirados Árabes Unidos), recebeu o título de “Melhor Prime Trading Broker” no Smart Vision Summit Oman 2025, realizado nos dias 12 e 13 de fevereiro em Mascate (Omã).

O Summit, um fórum internacional bem-conceituado, reúne pioneiros em tecnologia e especialistas experientes para discutir as últimas tendências em investimentos e fintech. O recebimento desse prêmio no evento destaca o foco do MultiBank Group em fornecer serviços de corretagem e soluções de negociação superiores para sua clientela mundial.

Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, disse: “Ser escolhido ‘Melhor Prime Trading Broker’ no Smart Vision Summit Oman 2025 marca um momento crucial para nós. É o reconhecimento do nosso empenho em oferecer liquidez inigualável, infraestrutura de negociação de ponta e serviços personalizados para investidores institucionais e individuais. Nossa busca contínua por inovação e excelência operacional continua sendo nossa grande prioridade”.

Essa conquista tão prestigiosa consolida a liderança do MultiBank Group no setor e ressalta sua abordagem ágil para navegar pelas demandas em evolução dos mercados internacionais.

Sua plataforma inovadora oferece aos usuários preços competitivos, além de acesso a mais de 20 mil instrumentos financeiros, incluindo forex, metais, commodities, índices, ações e ativos digitais. Com o apoio de tecnologia de ponta e regulamentação multijurisdicional, o grupo oferece uma experiência de mercado segura, transparente e eficiente.

Desde sua criação em 2005, o MultiBank Group cresceu para atender a mais de 2 milhões de clientes em 100 países, com um volume diário de negociação superior a US$ 25,6 bilhões. Com presença nos principais centros financeiros mundiais e um portfólio de mais de 70 prêmios do setor, o grupo continua reforçando sua posição como líder confiável em derivativos.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia (EUA) em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhão de clientes em 100 países e ostentando um volume diário de negociações superior a US$ 25,6 bilhões. Reconhecido por suas soluções inovadoras de negociação, conformidade regulatória sólida e atendimento excepcional ao cliente, o grupo oferece uma série de serviços de corretagem e soluções de gerenciamento de ativos. Ele é regulamentado em cinco continentes por mais de 17 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em diversos produtos, incluindo forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 70 prêmios financeiros em reconhecimentoàsua excelência comercial e conformidade regulamentar. Para obter mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

