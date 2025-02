Indústria de saúde do Brasil se moderniza para melhorar o atendimento e reduzir custos

As empresas de saúde no Brasil estão adotando rapidamente tecnologias inovadoras para melhorar a qualidade da assistência médica e o acesso a ela, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens™ Healthcare Digital Services de 2024 para o Brasil conclui que os fornecedores de saúde do país estão buscando soluções inovadoras para melhorar o atendimento ao paciente e, ao mesmo tempo, aumentar sua própria eficiência operacional.

O setor de saúde no Brasil enfrenta grandes desafios que vão desde a disparidade de acesso até a necessidade de infraestrutura tecnológica aprimorada. Tanto os fornecedores de saúde privados quanto o Sistema Único de Saúde (SUS) público estão buscando tecnologias como telemedicina, IA e análise de dados para melhorar a qualidade do serviço e os resultados dos pacientes, observa o relatório.

“A transformação digital é uma prioridade para fornecedores de saúde públicos e privados”, disse James Burke, parceiro do ISG e líder do setor de Healthcare para as Américas. “Eles estão entrando em parcerias estratégicas com empresas de tecnologia, fornecedores de serviços e startups de saúde para criar plataformas integradas para monitorar e otimizar o atendimento ao paciente, ao mesmo tempo em que reduzem os custos operacionais.”

Os fornecedores de serviços estão investindo cada vez mais no desenvolvimento de ferramentas de ponta para fornecer assistência médica moderna e acessível. Por exemplo, a análise de big data está permitindo que os fornecedores de assistência médica avaliem a saúde da população do Brasil e a eficiência dos serviços de saúde. Os hospitais também estão usando análises para monitorar indicadores de saúde, desenvolver planos de tratamento personalizados e auxiliar com diagnósticos e decisões clínicas.

Wearables e monitoramento remoto estão melhorando o rastreamento de saúde e promovendo cuidados proativos, enquanto a IoT está ajudando a monitorar pacientes de UTI, rastrear equipamentos, garantir a integridade de medicamentos e gerenciar sistemas de pagamento. A telemedicina, particularmente durante a pandemia de COVID-19, expandiu o acesso a consultas remotas e cuidados médicos para populações carentes. O aumento da eficiência está dando aos fornecedores de saúde a liberdade de implementar tecnologias avançadas, incluindo análise genômica, para tratar doenças complexas.

“O aumento constante no número de consumidores de saúde significa que os sistemas de saúde públicos e privados do Brasil devem inovar continuamente apenas para manter o ritmo”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Isso resulta em um mercado rápido e saudável para fornecedores de serviços de tecnologia de saúde.”

O relatório também explora outras tendências, incluindo a transformação radical do mercado de pagamentos do Brasil. Inovações em modelos de pagamento de assistência médica suplementar, como resultado direto de planos coletivos entre parcerias de assistência médica, estão tornando reivindicações e rejeições mais difíceis de processar, estimulando a demanda por automação de processos robóticos e IA.

Para mais informações sobre o mercado de serviços de saúde em rápida inovação no Brasil, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Healthcare Digital Services de 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 16 provedores em três quadrantes: Payer Transformation – Private, Provider Transformation – ERP e Provider Transformation – RCM.

O relatório nomeia MV e Philips Tasy como Líderes em três quadrantes cada. Accenture e Deloitte são Líderes em dois quadrantes, enquanto UpFlux é nomeada Líder em um quadrante.

Além disso, Intuitive Care, Planium e Salux são nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em um quadrante cada.

Na área de experiência do cliente, a Persistent Systems foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2024 entre os provedores de serviços digitais de saúde. A Persistent Systems obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens™ Healthcare Digital Services de 2024 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

