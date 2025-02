Ilhéus oferece diversas opções de passeios históricos para visitantes

Ilhéus, cidade baiana com rica herança cultural e histórica, oferece aos visitantes diversas opções de passeios que exploram suas principais atrações. O centro histórico da cidade, com suas ruas de paralelepípedos e casarões coloniais, é um convite para uma viagem no tempo. Entre os principais pontos turísticos, destacam-se a Catedral de São Sebastião, um exemplar da arquitetura neoclássica brasileira, e o Palácio do Paranaguá, construído entre 1898 e 1907, que atualmente abriga o Museu da Capitania de Ilhéus.

Além disso, a cidade oferece passeios que incluem visitas a fazendas de cacau, proporcionando uma imersão na história econômica da região. A Casa de Cultura Jorge Amado, localizada na residência onde o escritor passou parte de sua infância, também é um ponto de interesse para os amantes da literatura.

Em entrevista, Luís Fernando Ferreira de Carvalho, CEO da Ilhéus Passeios, comentou sobre o crescente interesse pelos passeios na cidade: "A demanda por passeios históricos tem aumentado consideravelmente, principalmente devido ao interesse pelo legado cultural e literário de Ilhéus. Estamos trabalhando para proporcionar aos visitantes uma experiência única e enriquecedora, que destaque o melhor da nossa história".

Dados do Ministério do Turismo apontam que, em 2023, Ilhéus registrou aumento no número de turistas em relação ao ano anterior, com destaque para os passeios culturais e históricos, que cresceram 15%.

Os turistas que visitam Ilhéus podem optar por tours a pé pelo centro histórico, visitas a museus e fazendas de cacau, sempre acompanhados por guias especializados que compartilham o conhecimento sobre a história local. Para mais informações sobre os passeios disponíveis e reservas, os interessados podem acessar o site oficial da Ilhéus Passeios ou entrar em contato diretamente com a empresa.

