iHerb Ultrapassa US $ 2,4 bilhões em Vendas, Solidificando a Liderança Global em Saúde e Bem-Estar

IRVINE, Califórnia, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A iHerb , um dos principais varejistas online do mundo de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, comemorou um ano extraordinário em 2024, alcançando mais de US $ 2,4 bilhões em vendas líquidas, um recorde histórico para a empresa. Impulsionado pela demanda robusta dos clientes e pelo compromisso com um serviço excepcional, o varejista de comércio eletrônico atendeu um impressionante número de 37 milhões de pedidos em 180 países, confirmando sua posição de líder global confiável no setor de saúde e bem-estar.

PRINCIPAIS DESTAQUES DE 2024

O FUTURO

Com base no impulso de 2024, a iHerb planeja fortalecer sua posição no mercado, expandindo as linhas de produtos, aprimorando as relações com os clientes e impulsionando a inovação para atender às necessidades em evolução dos consumidores. A empresa está para inaugurar duas instalações de atendimento adicionais estrategicamente localizadas em Dallas, no Texas e em Riade, na Arábia Saudita, para encurtar os prazos de entrega e aumentar sua capacidade de aumentar os novos clientes.

Pilares Estratégicos para o Crescimento

1. Impulsionar a Aquisição e Lealdade Global

Investir em campanhas digitais direcionadas nos canais de pesquisa, redes sociais e mercado, com foco na atração de consumidores preocupados com a saúde. Garantir a fidelidade do cliente aprimorando continuamente a experiência de compra por meio de recomendações e informações personalizadas, localização de conteúdo e entrega mais rápida.

2. Aprimorar a Seleção de Produtos

Criar um portfólio robusto de produtos, combinando líderes de categoria estabelecidos, marcas emergentes e marcas próprias para atender às demandas dos clientes por itens essenciais de saúde diários, e as mais recentes inovações em bem-estar, beleza, fitness e casa. Ampliar e aprofundar as categorias de produtos existentes e expandir para categorias de produtos adjacentes para maior penetração e aumento do mercado endereçável total de US $ 1,3 trilhão.

3. Alcançar o Crescimento Sustentável através da Excelência Operacional

Otimizar os processos da cadeia de suprimentos, aprimorar os recursos de atendimento e expandir a infraestrutura logística para atender a tempos de entrega mais rápidos com o menor custo possível, garantindo uma satisfação excepcional do cliente em todo o mundo.

A iHerb está preparada para um sucesso contínuo, uma vez que se baseia nos seus pontos fortes, oferecendo soluções de saúde e bem-estar acessíveis a milhões de clientes em todo o mundo. Para mais informações sobre a iHerb e a sua missão de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos, visite corporate.iherb.com.

Sobre a iHerb:

A iHerb é um dos principais varejistas online do mundo dedicado a oferecer uma seleção imbatível de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, incluindo nutrição esportiva, beleza, banho e cuidados pessoais, mercearia, cuidados com bebês e animais de estimação de mais de 1.800 marcas conceituadas. Apoiada por uma força de trabalho global com uma equipe de 3.000 membros, a iHerb atende a mais de 12 milhões de clientes globais em 180 países e 22 idiomas. A sofisticada rede de logística global da iHerb é ancorada por sete centros de atendimento com controle climático localizados nos EUA e na Ásia, oferecendo aos clientes uma experiência de compra perfeita e confiável. Fundada em 1996 e sediada em Irvine, Califórnia, a iHerb tem a missão de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Para mais informações, visite corporate.iherb.com.

