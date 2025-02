Esri lança Content Store for ArcGIS para dar acesso mais fácil a imagens sob demanda prontas para GIS

A Esri, líder global em inteligência de localização, está lançando o Content Store for ArcGIS, um novo aplicativo na web que simplifica o processo de compra e integração de imagens comerciais de satélite. Esse aplicativo, desenvolvido pela Esri e pela SkyWatch, permite que as organizações comprem imagens de alta qualidade do parceiro fundamental da Esri, a Maxar, bem como de outros fornecedores importantes. Anteriormente, os usuários tinham que gerenciar vários fornecedores e importar os dados manualmente, mas o Content Store for ArcGIS otimiza esse fluxo de trabalho, tornando-o mais fácil e mais eficiente.

"O Content Store for ArcGIS oferece uma experiência perfeita sob demanda para acesso a imagens comerciais premium dentro da plataforma ArcGIS", afirmou Richard Cooke, diretor corporativo de desenvolvimento de negócios globais da Esri. "Esta nova experiência aborda os desafios que nossos usuários compartilharam conoscoàmedida que seu uso de imagens comerciais se expande cada vez mais nos seus negócios ou fluxos de trabalho de missão crítica. Acreditamos que isso também adicionará valor significativo às fontes de imagens abertas já disponíveis por meio do ArcGIS Living Atlas".

"A SkyWatch está entusiasmada em fechar esta parceria com a Esri para dar vida ao Content Store for ArcGIS", afirmou James Slifierz, cofundador e CEO da SkyWatch. "Nossa missão é fazer com que os dados geoespaciais sejam facilmente acessíveis na linha mais ampla de aplicações, e essa integração com o ArcGIS ilustra o poder da plataforma da SkyWatch. Estamos entusiasmados em apoiar os usuários da Esri no que diz respeito a aprimorar suas análises espaciais com imagens de alta resolução e depois outras formas de dados geoespaciais".

Além dos parceiros do lançamento, a Esri e a SkyWatch trabalharão juntas para continuar adicionando outros fornecedores ao Content Store for ArcGIS, para dar aos usuários ainda mais flexibilidade para encontrar e adquirir o conteúdo que melhor satisfaça as necessidades do seu trabalho.

"Estamos orgulhosos de continuar nossa parceria de décadas com a Esri, aumentando o mapa básico de imagens da Maxar já disponíveis através do ArcGIS Living Atlas of the World", afirmou Paul Granito, gerente geral da Maxar e vice-presidente sênior da empresa. "Fechamos a parceria com a Esri e a SkyWatch para fornecer o Content Store for ArcGIS com acesso às nossas imagens de altíssima resolução mais atuais para apoiar os usuários que precisam de acesso sem atritos a esses dados dentro do ArcGIS. Esperamos capacitar a comunidade geoespacial com nossos dados para possibilitar fluxos de trabalho críticos e melhor tomada de decisão organizacional".

As imagens dos conjuntos de dados abertos, como Landsat ou Sentinel, são um ativo valioso para as organizações que usam dados geoespaciais nos seus fluxos de trabalho. Porém, cada vez mais, os usuários em áreas como gestão de terrenos, planejamento urbano, desenvolvimento sustentável, gestão de risco em ativos e planejamento de infraestrutura precisam de imagens de satélite mais diversas, atualizadas e de maior resolução do que nunca. O Content Store for ArcGIS elimina a fricção envolvida em adquirir e integrar essas imagens comerciais. Ao invés de navegar em vários portais do fornecedor e fazer um contrato com cada um separadamente, os gerentes de aquisição de dados empresariais podem fazer o login e comprar as imagens diretamente no ArcGIS usando suas credenciais existentes. Essa integração não só otimiza o processo de aquisição de imagens comerciais, como também complementa os extensos dados disponíveis no ArcGIS Living Atlas e outros repositórios públicos, aprimorando o valor geral e a funcionalidade dos usuários do ArcGIS.

Para saber mais sobre o Content Store for ArcGIS, acesse esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/imagery/access-commercial-imagery-in-arcgis/.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250224863342/pt/

