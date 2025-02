IOB realizará evento para profissionais contábeis e empresas

A IOB, plataforma de inteligência em legislação e tecnologia avançada para resolver os desafios de contadores e empresas, anuncia o início das vendas de ingressos para o IOB Day, evento que acontecerá no dia 17 de setembro de 2025, no WTC Events Center, em São Paulo. Será um encontro para profissionais contábeis e das áreas financeira, fiscal, trabalhista, previdenciária, com palestras e painéis que unem conhecimento e prática nos assuntos que mais impactam o dia a dia dos contadores e empresas.

“Com orgulho, anunciamos o IOB Day, um dia inteiro de programação dedicada a ampliar o conhecimento e as perspectivas de contadores e profissionais das áreas contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária. O evento reforçará o papel da IOB como parceira estratégica do setor contábil, além de ser uma oportunidade para explorar novas tecnologias e aprendizados que ajudam os profissionais em seus desafios diários”, afirma Jorge Santos Carneiro, presidente da IOB.

Por que participar do IOB Day? Para aprofundar-se em:

Contabilidade atualizada;





Reforma Tributária na prática e aplicada;





Inteligência Artificial para a rotina;





Marketing Digital para contadores;?





Técnicas para contadores aprimorarem o relacionamento com seus clientes;





Networking com diversos profissionais;





Inovações tecnológicas para a contabilidade.



O que é o IOB Day?

O IOB Day será um espaço para profissionais da contabilidade e de empresas que desejam ampliar conhecimentos. Com o lema “Integra. Conecta. Resolve”, o encontro proporcionará ao participante a oportunidade de:

INTEGRAR soluções inteligentes e avançadas.





CONECTAR-SE com os especialistas contábeis, negócios e tendências.



RESOLVER desafios e dúvidas do setor.



Programação: tópicos do evento

O IOB Day será um evento voltado ao mercado contábil, para profissionais que buscam dinamizar a prática diária da contabilidade e liderar as inovações do setor. A agenda do IOB Day contará com os seguintes blocos de conteúdo:

Reforma Tributária



Perspectivas, impactos e oportunidades trazidas pela Reforma Tributária. Como se preparar e se adaptar na prática à nova legislação e transformar desafios em oportunidades.

Inteligência Artificial e contabilidade



De que maneira é possível utilizar a IA como aliada na produtividade e alta performance hoje.

Marketing Digital para contadores



Estratégias para aumentar a visibilidade, captar clientes e alavancar o seu escritório, além de garantir a fidelização de clientes. Como tornar o contador insubstituível, conquistando a lealdade do cliente.

Inovação em contabilidade



Estratégias de inovação para o sucesso e a sobrevivência dos negócios.

Conexão com pessoas e imersão tecnológica



Além disso, o evento reserva momentos para networking entre os profissionais contábeis e experiências tecnológicas em novas soluções em contabilidade no Brasil.

Agenda e palestrantes

A programação completa, com palestras e convidados, está disponível no site do IOB Day.

IOB I Tecnologia e Inteligência

A IOB une inteligência em legislação e tecnologia avançada para resolver os desafios de contadores e de empresas nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e jurídica.

Website: https://iob.com.br/iob-day/