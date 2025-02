Direito empresarial ajuda a garantir segurança nos negócios

Em um cenário econômico cada vez mais dinâmico e competitivo, o direito empresarial passou a ser uma peça fundamental para garantir a segurança e o sucesso das companhias. Com uma ampla gama de benefícios para os empresários, esse setor regula as atividades empresariais e estabelece uma base legal sólida, indispensável para a administração eficaz dos negócios.



De acordo com Marta Fadel, advogada especialista em direito empresarial e tributário, essa vertente abrange desde a constituição do negócio até a proteção contra fraudes, garantindo que contratos sejam bem elaborados, que a empresa esteja em conformidade com a legislação e que seus direitos sejam preservados.

“Além disso, contar com um suporte jurídico especializado pode evitar prejuízos significativos e proporcionar um crescimento sustentável para o negócio”.



Um dos principais papéis do direito empresarial se refere à prevenção de fraudes e práticas desleais no mercado. Segundo Fadel, a área tem se tornado uma aliada fundamental para novos empresários. “No início de um negócio, muitas decisões estratégicas precisam ser tomadas, desde a escolha do modelo jurídico até a formalização de contratos e a proteção da propriedade intelectual. Sem o devido suporte, o empreendedor pode acabar exposto a riscos legais que comprometem a saúde financeira da empresa”.



Com o aumento de golpes e fraudes voltadas para os pequenos negócios, a advogada alerta que os empreendedores precisam estar cada vez mais atentos e bem-informados sobre como proteger suas empresas.

Recentemente, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) divulgou uma lista dos cinco golpes mais comuns contra pequenos negócios, destacando a necessidade de orientação jurídica para evitar esses problemas.



Entre as fraudes citadas estão a criação de sites falsos que simulam o site oficial do governo para a formalização do Microempreendedor Individual (MEI), por exemplo, o envio de boletos de cobranças indevidas do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), propostas de empréstimos, pedidos de retificação fraudulentos e a renegociação de dívidas enganosas, que podem resultar em prejuízos maiores para o empresário.



“Além de estar vulnerável a golpes, um pequeno empresário sem assessoria jurídica pode enfrentar diversos problemas, como dificuldades na recuperação de créditos, ações trabalhistas inesperadas, problemas fiscais e até mesmo disputas societárias que podem comprometer a continuidade do negócio”, avalia a especialista.



A advogada enfatiza, ainda, que o conhecimento e a aplicação do direito empresarial são diferenciais estratégicos para qualquer empresa, independentemente do seu porte. “Pequenos negócios, em especial, devem estar atentos a essa questão, pois a prevenção é sempre mais eficiente e econômica do que a resolução de problemas depois que eles já aconteceram. Ter um suporte jurídico adequado significa operar com mais segurança, profissionalismo e credibilidade no mercado”, finaliza.



