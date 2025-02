Imigrar para os EUA: advogado analisa impacto das mudanças

Com o novo governo de Donald Trump, o que muda para quem planeja morar legalmente nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta comum, principalmente considerando que o país da América do Norte é o lar da maior comunidade de brasileiros no exterior - são mais de 2,2 milhões de cidadãos do Brasil vivendo por lá, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Apesar de um cenário regulatório mais específico, com regras mais rígidas de imigração, profissionais qualificados podem encontrar caminhos viáveis para a legalização e permanência no país. A avaliação é de Murtaz Navsariwala, advogado especializado em imigração para os Estados Unidos e fundador do escritório Murtaz Law, sediado em Illinois (EUA).

"Embora as mudanças impactem o processo imigratório como um todo, elas são direcionadas principalmente a imigrantes que entraram ou permaneceram no país após o vencimento do prazo autorizado de estadia”, diz Navsariwala.

Os critérios para a concessão dos vistos EB-1, EB-2 e EB-3 (as categorias variam conforme o perfil e o objetivo da pessoa no país), por exemplo, continuam os mesmos, explica o advogado. A análise dos requisitos, no entanto, tem se tornado mais rigorosa. Isso significa que os candidatos precisam apresentar documentação detalhada para comprovar suas qualificações.

“O visto EB-1, destinado a indivíduos com habilidades extraordinárias, continua sendo altamente seletivo. O EB-2, voltado para profissionais com pós-graduação ou talentos especializados, segue como uma excelente opção, especialmente para brasileiros em áreas prioritárias, como STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática)”, detalha Navsariwala.

Ele acrescenta que o visto EB-3, destinado a trabalhadores qualificados e não qualificados, pode enfrentar tempos de espera mais longos devido à alta demanda, mas continua sendo uma alternativa viável para aqueles que atendem aos requisitos e possuem uma oferta de emprego nos Estados Unidos.

Para aqueles que já vivem legalmente no país, o impacto das novas regras é limitado, desde que mantenham seu status migratório em conformidade. O mais importante é garantir que toda a documentação esteja atualizada, cumprir rigorosamente os requisitos do visto e acompanhar os prazos para possíveis renovações, complementa.

“Já para quem está em situação irregular, as novas políticas podem tornar a regularização mais complexa, tornando ainda mais necessária a consulta com um advogado especializado para avaliar alternativas viáveis de regularização do status”, pondera Navsariwala.

O advogado reforça que os Estados Unidos continuam com uma forte demanda por profissionais qualificados e investidores, oferecendo oportunidades para quem busca crescimento e estabilidade.

Como se preparar

“O primeiro passo é definir um plano estratégico e bem estruturado. É essencial identificar o visto mais adequado ao seu perfil, seja por meio de trabalho, estudo ou investimento. Além disso, ter um histórico profissional sólido, reunir uma documentação completa, de acordo com as expectativas da imigração e buscar a orientação de um especialista são fatores importantes para evitar erros no processo”, recomenda Navsariwala.

Considerando que uma nova gestão tomou posse há cerca de um mês e muitas mudanças ainda estão em curso, Navsariwala diz que os interessados em morar nos Estados Unidos devem acompanhar com atenção as alterações na legislação.

Ao mesmo tempo, devem se preparar estudando inglês, pesquisando sobre diferenças culturais e buscando formas de se inserir no mercado de trabalho. Isso inclui investir em educação, construir uma rede de contatos na área de atuação e elaborar um planejamento financeiro.

“Ter um plano bem definido, buscar qualificações reconhecidas e contar com a orientação de especialistas são passos essenciais para aumentar as chances de sucesso no processo de imigração”, conclui Navsariwala.

