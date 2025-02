Comunicação eficiente pode ajudar a reduzir perdas no varejo

A prevenção de perdas e a falta de tecnologia para detectar ameaças à segurança ou atividades criminosas têm se tornado a principal preocupação para 84% dos varejistas, é o que revela a 17ª edição do relatório anual da Zebra Technologies Corp, compartilhado pela Retail Customer Experience.



Essa inquietação é justificável, considerando que as perdas podem atingir proporções significativas e impactar diretamente a lucratividade e a sustentabilidade dos negócios. Em meio a este cenário, a tecnologia e a comunicação eficiente despontam como pilares fundamentais na mitigação de tais desafios, como explica Guilherme Reitz, CEO da plataforma Yungas.



“A preocupação com perdas no varejo não é novidade, mas tem se intensificado nos últimos anos devido a fatores como aumento de custos operacionais, maior complexidade logística e mudanças nos hábitos de consumo. Redes que não estruturam bem seus processos acabam perdendo margem de lucro por falhas evitáveis. A boa notícia é que há soluções acessíveis para esse desafio, especialmente com o uso inteligente da tecnologia e da comunicação estruturada”, avalia o empresário.



Segundo Reitz, a comunicação desorganizada é um dos maiores gargalos no varejo, pois pode gerar pedidos errados, execução inadequada de procedimentos e até mesmo brechas para fraudes internas. “Uma rede bem estruturada precisa garantir que treinamentos, procedimentos operacionais e alertas de segurança cheguem de forma clara e rastreável a todas as equipes.”



O especialista evidencia que, para isso, é preciso que a empresa centralize os canais de comunicação e evite a dispersão de informações em múltiplas ferramentas como e-mail, WhatsApp e planilhas paralelas.



“Também é importante adotar uma plataforma que permita segmentação de mensagens, definição de fluxos de trabalho e acompanhamento da adesão às diretrizes da companhia. Além disso, engajar os colaboradores por meio de treinamentos contínuos e reconhecimento de boas práticas fortalece a cultura organizacional”, completa.



Com relação à falta de tecnologia para identificar ameaças nos negócios, Reitz afirma que o primeiro passo para evitar preocupações é mapear as principais fontes de perdas da rede que, muitas vezes, não estão apenas no estoque ou no caixa, mas também na falta de processos bem definidos e na dificuldade de acompanhar indicadores em tempo real. “Plataformas que centralizam informações, promovem auditorias constantes e facilitam a comunicação entre matriz e unidades franqueadas são essenciais para minimizar riscos.”



Quando a matriz consegue padronizar processos, garantir que todas as unidades tenham acesso às informações corretas e monitorar a execução de boas práticas em tempo real, a rede pode ganhar muito mais controle sobre possíveis falhas e vulnerabilidades. “Além disso, processos bem estruturados, como auditorias internas e compliance, são fundamentais para minimizar riscos e garantir maior eficiência operacional. A adoção dessas práticas pode fazer a diferença na segurança do negócio”, comenta Reitz.

“Auditorias bem planejadas e compliance podem fortalecer a gestão, ajudando a garantir processos mais seguros e reduzir perdas”, acrescenta.



O levantamento da Zebra Technologies identificou, ainda, que cerca de 90% dos varejistas acreditam que podem fornecer uma melhor experiência ao cliente ao utilizar ferramentas de tecnologia que simplifiquem a comunicação em tempo real. Como resultado, 75% deles dizem que planejam aumentar seus investimentos em tecnologia em 2025.



Para o especialista da Yungas, a integração entre diferentes áreas, como operações, tecnologia e gestão de pessoas, será essencial para reduzir vulnerabilidades. Além disso, ele afirma que a automação e a inteligência de dados serão cada vez mais determinantes na prevenção de perdas.



“A capacidade de monitorar indicadores em tempo real, prever riscos e agir proativamente será um diferencial competitivo para redes que querem manter a saúde financeira no longo prazo”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar: https://yungas.com.br/