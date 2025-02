Projeções indicam crescimento de 2,5% do varejo da construção civil em 2025

Segundo estudo da FGVcev (Centro de Excelência do Varejo), divulgado pela FGV EAESP, em 2024, a estimativa é que as vendas tenham crescido cerca de 4,9% no comércio de material de construção. Esse crescimento foi impulsionado, entre outros fatores, por um aumento na renda, desemprego em queda e disponibilidade de crédito.

Já o ano de 2025 deve ser mais desafiador, com cenários que envolvem juros mais altos, maior custo do crédito, maior pressão inflacionária, com possíveis impactos nos níveis de endividamento e inadimplência. É o que analisa a consultora do Instituto de Pesquisas da Associação Nacional de Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), Katia Ratnieks. “Ainda assim, projeções do estudo da FGVcev apontam para um crescimento de 2,5% em 2025, do varejo de material de construção”, aponta.

Os dados foram recebidos com apreensão por lojistas do setor. "A projeção baixa de crescimento é motivo de preocupação para os comerciantes de material de construção, uma vez que fica abaixo da inflação estimada para o ano. Além disso, a taxa de juros elevada e a escassez de crédito para construção impactam diretamente o desempenho do setor, dificultando investimentos e a recuperação do consumo. Precisamos de ações que estimulem o acesso ao crédito e incentivem a construção civil, um dos motores da economia nacional. O momento exige atenção redobrada e diálogo para evitar uma desaceleração ainda maior do varejo da construção", analisa o presidente da Anamaco, Cassio Tucunduva, que representa mais de 150 mil lojistas em todo o Brasil.

Ano passado terminou em alta

O Termômetro do Varejo da Construção Civil, realizado pelo Instituto de Pesquisa Anamaco em parceria com a Juntos Somos Mais, traz dados importantes sobre o desempenho do setor. O Business Tracking Anamaco realizado de 6 a 10 de janeiro de 2025 janeiro referente a dezembro, apontam percepção de aumento das vendas geral no setor de material de construção no Brasil de 47% para 51%, com destaques para Sudeste (de 44% para 50%), Norte (de 48% para 52%) e expressivamente o Nordeste (de 51% para 61%), em comparação com o mês anterior.

Desempenho regional: avanço nas vendas de material de construção

Em novembro de 2024, o percentual de lojas que perceberam crescimento nas vendas manteve-se estável em relação a outubro. No entanto, ao analisar as regiões, observa-se que a maioria das lojas registrou aumento nas vendas. O Nordeste e o Centro-Oeste apresentaram os maiores percentuais de crescimento (51%), seguidos pelo Sul (50%), Norte (48%) e Sudeste (44%). Já o saldo entre crescimento e retração foi maior no Sul e no Nordeste (41 pontos percentuais), enquanto o Sudeste teve o menor saldo (30 pontos).

Em dezembro de 2024, em comparação com novembro, o Nordeste apresentou o maior saldo entre crescimento e retração (53 pontos percentuais), impulsionado pelo maior percentual de lojas que perceberam aumento nas vendas (61%). O Norte também teve um saldo expressivo (42 pontos). Já o Sul registrou o menor saldo (29 pontos), refletindo um percentual de crescimento inferior ao das demais regiões (43%) e um número maior de lojas que perceberam queda (14%).

Na comparação com novembro de 2023, todas as regiões apresentaram crescimento expressivo, com destaque para o Norte, que registrou uma variação de 37% em relação ao mês anterior, quando o crescimento havia sido de 30%.

Lojas com mais de 50 funcionários se destacaram

O Business Tracking Anamaco referente a dezembro de 2024 indicou que predomina, entre as lojas varejistas de material de construção, a percepção de que os resultados de 2024 foram melhores do que os de 2023. Lojas de todos os portes apresentaram resultados positivos na comparação com o ano anterior, com destaque para as lojas com 50 funcionários ou mais, tendo 79% relatando desempenho superior ao de 2023.

Entre as lojas menores, o percentual de melhora foi de 66% para aquelas com até quatro funcionários e de 57% para estabelecimentos com cinco a nove funcionários. Já as lojas com 10 a 19 funcionários registraram 56% de percepção positiva, enquanto nas com 20 a 49 funcionários, 61% indicaram um desempenho melhor.

Lojas de diferentes perfis apresentaram resultados melhores do que em 2023. As lojas mais focadas em materiais hidráulicos possuem um percentual maior de lojas que tiveram resultados próximos de 2023 na comparação com outros perfis de lojas.

