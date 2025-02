Delasport inicia expansão na América Latina com acordo com a Vibra Solutions

VALETA, Malta, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Menos de um mês após obter uma licença crucial de apostas esportivas para o Brasil, a fornecedora global B2B Delasport está consolidando sua presença na América Latina regulamentada com um acordo importante com a Vibra Solutions.

A parceria está centrada na solução de apostas esportivas multipremiada da Delasport, em sua forma Plug & Play iFrame.

A Vibra Solutions é uma provedora de plataforma B2B baseada na América Latina, com clientes em todos os países-chave da região. Este acordo impulsionará a expansão da Delasport na região, dando-lhes acesso a mercados regulamentados em crescimento, como Brasil e Argentina, entre outros.

A solução iFrame da Delasport agora está estabelecida como favorita dos operadores devido aos seus recursos únicos que os apostadores esportivos adoram. Ela oferece tudo o que as apostas esportivas proporcionam por completo, incluindo personalização incomparável, novas formas de apostar e muito mais.

"Estamos muito satisfeitos em fechar essa parceria com a Vibra Solutions como parte de nossa expansão na América Latina", comenta Unai Concha, Diretor Sênior de Negócios da Delasport. "A Vibra Solutions e sua equipe profissional são bem conhecidas na América Latina, e não tivemos dúvidas de que eles são o aliado certo para a Delasport nesta região."

"Ter a oportunidade de oferecer aos nossos clientes o moderno Sportsbook da Delasport é uma grande adição ao nosso portfólio, e o primeiro de muitos novos produtos que a Vibra adicionaráàsua oferta de apostas esportivas", diz Federico Saini, Diretor Comercial da Vibra Solutions. "Os esportes são essenciais para a América Latina e, embora tenhamos nosso próprio mecanismo de apostas esportivas, reconhecemos que cada operador tem necessidades únicas. É por isso que priorizamos oferecer a solução mais adequada. O produto de ponta da Delasport está perfeitamente alinhado com essa estratégia."

Sobre a Delasport

A Delasport é uma fornecedora líder de software iGaming que oferece uma solução moderna e completa para apostas esportivas, cassino online e gerenciamento de contas de jogadores. Sua plataforma foca na experiência do jogador por meio de personalização, formas únicas e emocionantes de apostar, fortes capacidades de retenção com um rico conjunto de engajamento do jogador e inovações tecnológicas de ponta.

Sobre a Vibra Solutions

A Vibra Solutions é uma desenvolvedora de plataformas latino-americana, lançada em janeiro de 2023 após o sucesso da Vibra Gaming na região. Os produtos da Vibra Solutions incluem uma plataforma de Cassino e Sportsbook, uma plataforma RGS para agregação de conteúdo e uma plataforma EGM para distribuição no varejo.

Esta divisão de negócios atendeàgrande demanda de operadores que buscam um novo tipo de parceiro de plataforma.

