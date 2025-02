Empreendedora Geotérmica Ignis H2 Energy levanta US$ 12,5 milhões no primeiro desfecho da Série A

A Ignis H2 Energy Inc. (“Ignis Energy”), uma startup de exploração e desenvolvimento geotérmico, anunciou hoje o primeiro desfecho bem-sucedido de sua rodada de financiamento da Série A, garantindo US$ 12,5 milhões de um consórcio de investidores, incluindo fundos líderes e indivíduos privados. A rodada de financiamento foi liderada pela alfa8 e inclui um compromisso da empreiteira de perfuração Nabors Industries, além de investimentos de acionistas existentes, indivíduos privados e negocios familiares.

Promoção de um portfólio geotérmico global e equilibrado em termos de risco

Diferentemente de outras startups do setor geotérmico, a Ignis Energy não depende de uma única tecnologia ou oportunidade. Em vez disso, gere um portfólio com risco equilibrado de oportunidades de produção de energia geotérmica em ambientes de alta entalpia em todas as partes do mundo. Ao alavancar tecnologias comprovadas e o conhecimento de um painel distinto de especialistas em geotermia, a Ignis Energy diversifica o risco e, ao mesmo tempo, garante um fluxo constante de projetos de energia sustentável. A empresa já assegurou oportunidades geotérmicas promissoras na Turquia, Alasca, Califórnia, Nevada e Itália.

Impulsionada pela missão de fornecer energia geotérmica de base acessível, confiável e sustentável, a Ignis Energy integra a ampla experiência do setor de petróleo e gás na exploração e ao desenvolvimento geotérmico. A empresa é pioneira no uso de modelos de machine learning de última geração para prever, localizar e explorar recursos geotérmicos de forma mais eficiente, levando a melhores resultados de perfuração e menor risco nos projetos. Com um portfólio que abrange várias regiões geográficas e formações geológicas, a Ignis Energy tem como meta o desenvolvimento de um gigawatt de reservas geotérmicas documentadas e produzíveis até 2030.

Investidores estratégicos comprometidos com a inovação em geotermia

Alfa8: Investimento num futuro sustentável – A alfa8 está comprometida com tecnologias avancadas que aceleram a transição global para soluções energéticas sustentáveis. Com um sólido foco na inovação em geotermia e em energias renováveis de próxima geração, a empresa apoia pioneiros visionários que se encontram a redefinir o setor energético, assegurando a responsabilidade ambiental. Erin Glenn, COO da alfa8, destacou a abordagem estratégica da empresa: “Como paciente investidor de capital, a alfa8 dedica-se a financiar empreendimentos transformadores que abordam a crise energética, impulsionam a adoção da energia geotérmica, expandem os limites da descarbonização marinha e de iniciativas de sustentabilidade criticas”.

Nabors Industries: Impulsionando o futuro da exploração geotérmica – Com presença em mais de 20 países, a Nabors Industries é uma líder global no fornecimento de tecnologia avançada para a indústria de energia. Aproveitando as suas competências centrais, especialmente em perfuração, engenharia, automação, ciência de dados e manufatura, a Nabors visa inovar o futuro da energia e viabilizar a transição para um mundo com menor emissão de carbono. O avanço das tecnologias e projetos geotérmicos é um pilar fundamental da estratégia de transição energética da empresa.

Guillermo Sierra, vice-presidente de Iniciativas Estratégicas da Nabors, afirmou: “A Ignis Energy será uma forte adição ao nosso portfólio de investimentos em geotermia,àmedida que procuramos impulsionar tecnologias inovadoras e colaborar com operadores experientes para fornecer energia sem compromissos. Acreditamos que o portfólio de projetos e a equipe de gestão da Ignis são de classe mundial, e estamos satisfeitos em colaborar com eles em projetos de curto prazo e apoiar seu crescimento a longo prazo, ao que esperamos incluir colaboração adicional com outras iniciativas de tecnologia geotérmica da Nabors”.

Richard Calleri, CEO da Ignis Energy, destacou: “Somos uma empresa de exploração e desenvolvimento geotérmico dedica a construir um portfólio equilibrado de centrais geotérmicas em mercados estratégicos ao redor do mundo. Combinando tecnologias comprovadas, conhecimento especializado e análise avançada de dados, a Ignis Energy está a desbloquear todo o potencial dos recursos geotérmicos e a acelerar a transição para um futuro energético mais limpo e sustentável”.

Marcus Oesterberg, COO da Ignis Energy,acrescentou: “A nossa abordagem é agnóstica em relaçãoàtecnologia, com foco em recursos geotérmicos de alta entalpia e predominantemente tradicionais, que possam ser desenvolvidos com a tecnologia atual para produção de energia.”

Richard Calleri

info@ignisenergy.com