Interior de São Paulo tem opção de lazer para a família no Carnaval

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a ocupação da rede hoteleira durante o Carnaval de 2023 superou 85% em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul, registrando um crescimento expressivo em relação aos anos anteriores. Esse aumento pode ser associado à procura por experiências únicas, que unem lazer e descanso.

O Carnaval 2025 do Royal Tulip JP Ribeirão Preto, resort de Ribeirão Preto e região, oferece durante o feriado prolongado, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, uma programação especial para famílias, com atividades para todas as idades, que vão desde recreação infantil até festas para adultos.

Com 156 quartos divididos em quatro categorias e a infraestrutura de lazer do resort conta com quatro piscinas, sendo duas climatizadas, saunas, jacuzzis, além de uma variedade de atividades esportivas, como academia, quadras de futebol e beach tennis. É ofertada a opção de transporte com transfer gratuito para visitantes entre o resort e aeroporto.

O pacote de Carnaval inclui quatro diárias, com uma série de atrações. A gerente comercial Luciana Marotta falou sobre o pacote e seus diferenciais: “Como sempre, buscamos oferecer conforto para os nossos hóspedes que desejam um lugar mais direcionado para as famílias e com atrativos para crianças, com atividades, os nossos quartos e a gastronomia”, explica a gerente.

Atividades no Carnaval

Além das atrações infantis, com práticas esportivas e brincadeiras aquáticas, os adultos também terão opções de entretenimento, com as quadras poliesportivas para uso, assim como as piscinas para nado, e o bar molhado. Para quem gosta de curtir o ritmo do Carnaval, o resort preparou uma programação com baile de Carnaval, desfile infantil de fantasias, trio elétrico, roda de samba e DJ.

O Royal Tulip JP oferece um almoço de feijoada com música ao vivo no sábado (1º de março), além de jantares durante todos os dias, com bebidas não alcoólicas inclusas. Um dos restaurantes do hotel, oferece uma adega imersiva para a escolha do vinho, acompanhado do sommelier que orienta sobre as melhores harmonizações entre os mais de 70 rótulos.

Pet Friendly

Aos turistas que viajam com seus pets, o Royal Tulip JP Ribeirão Preto oferece uma estrutura pet friendly, com acomodação para animais de até 15kg, onde cada animal recebe um kit exclusivo, com cama e recipientes para comida e água. O Pet Place conta com brinquedos interativos ao ar livre.

Para os interessados em levar o animal de estimação para o resort, basta entrar em contato para entender as regras completas.

Reservas e datas

Para quem deseja aproveitar o Carnaval 2025 com a família no Royal Tulip JP Ribeirão Preto, os pacotes de diárias podem ser consultados no site do resort, com as opções de acomodações. As diárias, com mínima de quatro dias, estão disponíveis nos dias de 28 de fevereiro a 04 de março ou de 01 a 05 de março.

Website: http://www.royaltulipjpribeiraopreto.com.br