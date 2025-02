Aquacoco expande e anuncia Italo Ferreira como embaixador

A Aquacoco deu um voo em direção à sua expansão nacional e anuncia com exclusividade uma parceria com Italo Ferreira, campeão mundial de surf e medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Antes de embarcar para o Campeonato Mundial de Surf, no Havaí, Italo visitou a fábrica, em Maxaranguape/RN e gravou um documentário sobre a sua história, recebendo a Aquacoco em sua casa, em Baía Formosa, no litoral potiguar.

“Italo Ferreira é potiguar e muito nos orgulha no esporte e na vida. A sua história está completamente alinhada aos nossos pilares de comunicação de marca e contar a sua história, principalmente por ele estar tão conectado ao nosso produto, é a nossa grande aposta para este ano”, explica Diogo Gaspar, CEO da Aquacoco.



Em depoimento para o documentário Viva o Agora!, que foi recentemente lançado em redes sociais e no Youtube, Italo reforça a importância do apoio que tem recebido em toda a sua carreira. “Muitas pessoas acreditaram sempre no meu potencial, e isso me ajudou a alcançar grandes feitos. Eu cresci tomando água de coco, entre uma sessão e outra de surf, e isso me conecta muito com esse produto que agora eu represento”, comentou Italo.



Além de participar do lançamento do documentário Viva o Agora! que conta a sua história, Italo estampará campanhas em pontos de distribuição em todo o Brasil, reforçando os pilares de Saúde, Esporte e Lifestyle que compõem o posicionamento da marca Aquacoco.

