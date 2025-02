Perficient impulsiona a inovação automotiva com parcerias na Formula SAE e Formula Student em 2025

A Perficient, consultoria digital líder global que transforma grandes empresas e marcas líderes, anunciou hoje novidades em seu programa Eletrificando o Futuro da Indústria Automotiva, que agora apoiará 12 equipes de Formula SAE e Formula Student de universidades renomadas nos EUA e na Romênia.

A parceria com equipes universitárias que competem nos programas Formula SAE e Formula Student é um pilar fundamental da iniciativa da Perficient para incentivar a inovação na engenharia automotiva. Esses programas permitem que estudantes projetem e construam a próxima geração de carros de corrida estilo fórmula. Anualmente, essas equipes competem em torneios nacionais e globais, liderando o desenvolvimento de veículos com tecnologia de ponta, explorando os limites do desempenho e impulsionando avanços técnicos no setor.

Como parte das parcerias, especialistas da Perficient se reúnem com os estudantes para compartilhar como as montadoras colaboram com a Perficient, discutir oportunidades de carreira, visitar as oficinas das equipes e torcer por elas durante as competições.

A Perficient fez parcerias com as equipes que representam as seguintes universidades:

Northwestern University

Technical University of Cluj-Napoca

Texas A&M University

The Ohio State University

University of Colorado, Boulder

University of Georgia, Atenas

University of Michigan, Ann Arbor

University of Minnesota, Twin Cities

University of Missouri, Columbia

University of North Carolina, Charlotte

University of California, Irvine

Washington University in St. Louis

"Essas equipes da Formula SAE e Formula Student estão impulsionando o futuro da indústria automotiva, e estamos muito animados em ampliar nosso investimento nesses programas", disse Justin Huckins, diretor de estratégia digital e líder do setor automotivo da Perficient. "Nossa parceria contínua com as equipes da Formula SAE e Formula Student reforça nosso compromisso com a inovação na engenharia automotiva. Estamos ansiosos para acompanhar esta temporada!".

A indústria automotiva está adotando abordagens novas e diversificadas para a fabricação de veículos. Muitas das equipes parceiras da Perficient competem atualmente na categoria de motores a combustão interna (ICE), ao mesmo tempo em que inovam em outras categorias com fontes de energia alternativas, como veículos elétricos (EVs). Após uma temporada de sucesso em 2024, com três vitórias em competições utilizando motor a combustão, a equipe Formula Buckeyes da The Ohio State University decidiu migrar totalmente para a categoria de veículos elétricos.

"Com um legado de ultrapassar os limites técnicos, a transição para veículos elétricos representa o compromisso da equipe Formula Buckeyes com a inovação, sustentabilidade e engenharia de alto desempenho", disse um representante da equipe Formula Buckeyes. "Nosso objetivo é aproveitar nosso sucesso competitivo com motores a combustão, aplicando o mesmo nível de precisão, trabalho em equipe e engenhosidade para desenvolver um carro de corrida elétrico de ponta. Essa transição vai além de apenas uma mudança no trem de força, é uma oportunidade de redefinir o que é possível no automobilismo universitário e preparar a equipe para o futuro da indústria automotiva".

A expertise automotiva da Perficient

Atendendo a sete dos 10 maiores OEMs globais e muitos outros fornecedores, concessionárias e empresas de mobilidade emergentes, os especialistas em indústria automotiva da Perficient promovem uma abordagem com prioridade no digital e voltada para o cliente, com foco em veículos conectados, eletrificação e comércio omnicanal.

A Perficient apresentou resultados preliminares de pesquisas na recente feira Reuters Automotive USA, onde seus especialistas compartilharam como produtos conectados, incluindo veículos conectados, estão reformulando as expectativas dos clientes e fornecendo um roteiro para OEMs e fornecedores se prepararem para as demandas em evolução. A Perficient já havia publicado uma pesquisa sobre veículos elétricos (EV) identificando oportunidades para montadoras e concessionárias tradicionais aprimorarem a experiência do cliente e acelerarem a adoção de veículos elétricos.

Sobre a Perficient

A Perficient é a principal consultoria digital global. Nossos estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros capacitam as maiores empresas e as marcas mais influentes do mundo a avançar de maneira ousada em seus negócios e gerar resultados reais por meio do poder da tecnologia. Rompemos barreiras, nos dedicamos a gerar resultados e construímos o futuro para nossos clientes. Para mais informações, acesse www.perficient.com.

