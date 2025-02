Sistemas ERP evoluem para a adequação à Reforma Tributária

O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) entrará em vigor em 1 de janeiro de 2026, o novo tributo vai unificar e substituir os cinco principais impostos aplicados sobre a venda de bens e serviços no Brasil. A mudança faz parte da Reforma Tributária e visa simplificar a complexidade tributária, mas também traz desafios significativos para as empresas, que precisam se adaptar rapidamente às novas regras. Nesse sentido, a tecnologia SAP torna-se uma ferramenta para guiá-las frente à primeira de muitas adequações propostas pela reforma tributária.

Esta será apenas a primeira mudança, pois gradativamente a nova legislação vai impor mudanças até a extinção dos tributos antigos, como ICMS, PIS e Cofins. Para uma adequação segura e efetiva, a tecnologia se adequará para garantir a conformidade fiscal e evitar riscos financeiros.

De acordo com Renato Halt, especialista em SAP e cofundador da B2Finance, embora o projeto estabeleça um longo período de transição, com implementação total até 2033, alguns entendimentos já começam a valer neste ano. “A reforma tributária afeta todas as empresas. A legislação apresenta exigências significativas, inclusive no campo tecnológico, e para transformar as mudanças em uma chave de crescimento rentável, não há segredos, é preciso se atualizar. A boa notícia é que os sistemas ERP, como SAP, estão preparados para guiar essa revolução através de seus add-ons, incluindo a integração de sistemas, a automação dos processos fiscais e a adequação às obrigações, com a urgência e segurança que o momento exige”, destaca.

Parceiros de SAP Business One, empresa especialista em BPO Contábil, Fiscal, Financeiro e de Folha de Pagamento, recomenda que as empresas iniciem o processo de adequação às novas regras fiscais quanto antes e não deixem para última hora para evitar multas. “Neste caminho, a integração entre ERP e BPO pode agregar mais inteligência e segurança aos processos administrativos, reduzindo falhas e melhorando a eficiência operacional com a tecnologia”, explica Halt.

Evento apresentará exemplos práticos

A B2Finance vai compartilhar insights sobre desafios tecnológicos na reforma tributária durante o ERP Summit, que acontecerá em São Paulo no mês de março. Além disso, André Melo, Head de SAP Solutions, apresentará exemplos práticos do processo de automação de processos financeiros e contábeis através da tecnologia SAP na palestra “Integridade Digital e Adaptação Tributária com SAP Business One”.

