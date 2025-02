Brand Clinics guiam empresas britânicas para América Latina

Pela primeira vez na América Latina, a agência de comunicação e relações públicas The New Standard (TNS) lança brand clinics (consultorias estratégicas que analisam posicionamento de marca e riscos, além de apontar oportunidades de mercado) em parceria com a plataforma Santander Navigator. Com exclusividade para clientes Santander UK, a TNS oferece consultoria para marcas interessadas em aterrissar no Brasil e América Latina. Por meio de uma metodologia própria, a TNS fará uma imersão nas marcas das empresas participantes e desenvolverá um relatório exclusivo com insights e recomendações para que essas empresas utilizem as informações em sua estratégia de entrada nos novos países. As sessões ocorrerão virtualmente de 10 de fevereiro a 10 de maio, via plataforma do Santander Navigator.

Em 2025, a parceria entre TNS e Santander Navigator entra no seu segundo ano. Com a criação de conteúdo como pilar da colaboração, a TNS lança conteúdo exclusivo sobre relações públicas, comunicação e marketing para os integrantes da plataforma. A comunidade do Santander Navigator aprende online sobre como trazer uma marca para o Brasil e América Latina em artigos escritos por experts, webinars interativos e as brand clinics. Juliana Nóbrega Kirk, diretora para América Latina do Santander Navigator, afirma: “Estamos muito felizes com a realização das brand clinics, que significam um passo além na parceria desenvolvida com a TNS. A ação reforça nossa missão de desenvolver negócios internacionais para os clientes do banco e fortalece a vocação da TNS em colaborar com negócios que estão chegando na região. Com uma consultoria criativa, orientada para o mercado e que considera as nuances culturais dos países da América Latina, a TNS é uma empresa de comunicação que oferece um serviço muito valioso para os integrantes do Navigator. É uma relação onde todo mundo ganha, principalmente o empresário que quer expandir. Já tivemos um relatório finalizado por eles e nosso cliente ficou bastante impressionado”.

Com a parceria, a The New Standard — a agência tem presença em oito países da América Latina, avança no seu projeto de colaborar com empresas que pretendem entrar ou expandir sua marca nesta região. Para Christopher Suttenfield, diretor de desenvolvimento de negócios da TNS, com o lançamento das brand clinics, "continuamos a reforçar a posição da TNS como uma agência de comunicação que atende marcas internacionais. Um dos nossos principais propósitos sempre foi facilitar empresas internacionais e multinacionais a expandirem suas estratégias de comunicação e marketing na América Latina. Somos a única agência de comunicação e marketing parceira do Santander Navigator para a região LATAM e a concretização das nossas brand clinics reforça ainda mais nosso compromisso de colaborar para que marcas cresçam na América Latina".

Parceria inédita

A parceria exclusiva entre a The New Standard e o Santander Navigator representa um marco importante para o fortalecimento da presença do Santander Navigator na América Latina, ao contar com a expertise da agência de comunicação e relações públicas na região. Para a The New Standard, essa colaboração significa acesso a uma rede global de oportunidades e uma alavancagem estratégica para expandir a presença de seus clientes em um dos ambientes de negócios mais dinâmicos do mundo. Christopher Suttenfield, da The New Standard, destaca: "Esta parceria nos permite reforçar o impacto dos nossos serviços e elevar a presença do Santander Navigator na região".

Com a TNS sendo a única agência de comunicação e relações públicas parceira do Santander Navigator na América Latina, a exclusividade fortalece a proposta de valor para ambos. Para o Santander, essa aliança garante consultorias especializadas e insights de mercado precisos que aprimoram a experiência dos clientes internacionais; para a TNS, consolida o trabalho desenvolvido em estratégias de comunicação e marketing.

Região com potencial de crescimento

Orientada pelo propósito de atender empresas multinacionais em seus esforços de expansão na América Latina, a The New Standard enxerga na região um grande potencial de realização de negócios e, consequentemente, de realização de ações de comunicação empresarial. “Mudanças recentes no ambiente de negócios da região vêm tornando a América Latina cada vez mais um espaço interessante para o desenvolvimento de novos empreendimentos, é uma região que apresenta crescimento nos últimos anos”, afirma Thiago Carneiro, diretor de atendimento ao cliente da TNS. De acordo com o relatório "LATAM Digital Report 2023" da Americas Market Intelligence (AMI), a digitalização deve adicionar US$452 bilhões ao PIB latino-americano até 2030, com crescimento acelerado em setores como fintech, e-commerce e telecomunicações. “A digitalização vai colaborar com o crescimento e outras áreas também terão impacto sobre a expansão dos negócios. É um mercado grande e cheio de oportunidades para empresas que queiram expandir sua atuação”, completa Carneiro.

Além disso, o Índice de Liberdade Econômica 2023 (Heritage Foundation) destaca que México, Colômbia e Chile estão entre os 50 países com maior facilidade para abrir negócios. Essas mudanças têm contribuído para um ambiente mais ágil e atrativo para investimentos, tornando a região interessante para empresas que buscam expandir sua região de atuação, o que vai de encontro com o objetivo da agência de publicidade: “Nosso propósito é ajudar as empresas a construir presença na mídia e no mercado em toda a América Latina, essa é a nossa vocação”, finaliza Thiago Carneiro.

Website: http://www.tnsagency.com