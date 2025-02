Aplicativo facilita turismo e acesso a serviços em Itanhaém

Durante a temporada de verão, Itanhaém se torna um dos destinos mais procurados do litoral paulista, atraindo milhares de visitantes em busca de lazer e cultura. A cidade, situada a cerca de 110 km de São Paulo, combina praias como a Praia dos Sonhos e a Cama de Anchieta com patrimônio histórico, representado pela Igreja Matriz de Sant’Anna e o Convento Nossa Senhora da Conceição. Além disso, a programação de verão inclui eventos como o Festival de Verão, com shows ao ar livre, feiras de artesanato e competições esportivas, como campeonatos de surf e beach soccer, movimentando ainda mais o turismo local.

Com a crescente demanda por informações sobre atrativos turísticos, comércio e eventos, a tecnologia surge como uma aliada para facilitar o acesso a conteúdos relevantes. O aplicativo e website Destinos Inteligentes surge como uma alternativa para turistas e moradores, reunindo dados atualizados sobre a cidade em um só lugar.

O aplicativo e website da Destinos Inteligentes, graças ao trabalho conjunto da Prefeitura de Itanhaém, a Secretaria de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), permite a geolocalização de pontos turísticos, estabelecimentos comerciais e eventos. Com versão disponível em dez idiomas, a ferramenta oferece descrições detalhadas, imagens ilustrativas e opções de filtragem para facilitar a pesquisa.

Além de auxiliar visitantes, o aplicativo também beneficia os moradores da cidade ao concentrar informações sobre a programação cultural e as opções de lazer disponíveis. O secretário de Turismo de Itanhaém, Rodrigo Zanella, ressalta a relevância do guia digital e destaca o trabalho contínuo de conscientização e estímulo à participação efetiva de todo o trade local, por meio do COMTUR, para garantir que turistas e moradores tenham sempre acesso a informações atualizadas. “O aplicativo não é apenas uma ferramenta para os turistas, mas também para os munícipes, que podem se manter informados sobre eventos e encontrar facilmente serviços, como bares e restaurantes”, afirmou.

Um trabalho que já vem rendendo frutos, pois Itanhaém foi apontada como o segundo destino mais procurado do Brasil para a temporada de verão 2023/2024, segundo levantamento da Booking.com. Diante dessa alta procura, a disponibilização de um guia digital se torna um diferencial para otimizar a experiência de quem deseja explorar a região.

O CEO da Destinos Inteligentes, Edimar Martins, destaca a importância da tecnologia na gestão turística e na formulação de políticas públicas. “Investir na captação e interpretação de dados é essencial para direcionar a oferta turística e otimizar serviços. Agradecemos à equipe de turismo de Itanhaém pela confiança e pelo empenho em tornar a cidade ainda mais acessível e organizada para visitantes e moradores”, afirmou.

O Destinos Inteligentes está disponível para download nas plataformas Android e iOS, além de contar com uma versão para desktop. Por meio do aplicativo, é possível acessar o inventário turístico da cidade e conferir o calendário de eventos, funções que buscam assegurar que todos estejam informados sobre as atividades culturais e recreativas de Itanhaém.



Website e aplicativo de Itanhaém: https://www.destinosinteligentes.tur.br/itanhaem/index.html

