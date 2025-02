Vortexa anuncia "Anywhere Freight Pricing": a primeira plataforma de precificação de frete de energia de porto a porto

A Vortexa, fornecedora líder de análise de mercado global de energia e frete, lançou a Anywhere Freight Pricing, a primeira plataforma de precificação de frete de porto a porto do mundo para a comercialização de energia. Essa solução inovadora fornece precificação instantânea e ilimitada para mais de 50.000 rotas ativas de frete e 70 milhões de rotas possíveis para produtos petrolíferos limpos (CPP, Clean Petroleum Product), estabelecendo um padrão totalmente novo no que diz respeitoàvelocidade e escala nos mercados internacionais de frete.

Fabio Kuhn, Founder and CEO of Vortexa

O mercado de frete de energia há tempos sofre com mecanismos de precificação altamente ineficientes e assimetrias significativas de informação. A Anywhere Freight Pricing capacita os comerciantes, fretadores e armadores com acesso e transparência inigualáveis, redefinindo como as decisões de comercialização de frete são tomadas:

Acesso instantâneo: para qualquer classe de embarcação e portos de origem e destino para obter a mais recente tarifa de frete para a rota especificada. Os preços são atualizados diariamente, às 16:30 do horário do Reino Unido.

para qualquer classe de embarcação e portos de origem e destino para obter a mais recente tarifa de frete para a rota especificada. Os preços são atualizados diariamente, às 16:30 do horário do Reino Unido. Cobertura global: mais de 50.000 rotas ativas e mais de 70 milhões de possíveis rotas limpas.

mais de 50.000 rotas ativas e mais de 70 milhões de possíveis rotas limpas. Comparação ilimitada entre rotas: otimize as opções de precificação avaliando várias rotas, incluindo análises detalhadas das taxas portuárias e dos canais.

otimize as opções de precificação avaliando várias rotas, incluindo análises detalhadas das taxas portuárias e dos canais. Dados históricos: cinco anos de dados de precificação para todas as rotas por sazonalidade e análise de tendências, com cobertura opcional de contagem de embarcação e cargo.

"Desde o início dos mercados globais de energia, os comerciantes se esforçam para ter acesso instantâneo e ilimitado a preços acentuados de frete para avaliar suas ideias de comercialização antes entrar com firmeza no mercado. Com a Anywhere Freight Pricing, a Vortexa tornou isso uma realidade, transformando para sempre como o frete de energia é precificado e comercializado", afirmou Fabio Kuhn, fundador e CEO da Vortexa.

Com o suporte da inteligência de mercado e deep tech de propriedade da Vortexa, esse lançamento deve transformar a comercialização em um mercado onde o frete é cada vez mais o principal impulsionador da lucratividade. O lançamento inicial foca em produtos limpos, sendo que a precificação de frete de produtos petrolíferos sujos (DPP, Dirty Petroleum Products) virá nos próximos meses.

Sobre a Vortexa

A Vortexa fornece dados em tempo real líderes de mercado e análises avançadas para os mercados de energia e frete. Combinando inteligência humana com insights impulsionados por IA, a Vortexa ajuda seus clientes a navegar o cenário complexo de energia com mais clareza e confiança. Com a visão de construir o futuro dos mercados de energia, a Vortexa capacita comerciantes de energia, analistas e profissionais de frete a ganhar vantagem competitiva em mercados complexos e obscuros, tomando decisões comerciais com confiança. A Vortexa é uma força multidisciplinar com mais de 170 funcionários que combina o melhor da experiência em energia e frete, ciência de dados e engenharia em Londres, Genebra, Singapura, Houston, Nova York e EAU.

Contatos para a mídia

Richard Kewish, vice-presidente de projetos e parcerias estratégicas

vafp@vortexa.com