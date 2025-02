Guardião das duas Mesquitas Sagradas aprova o símbolo do rial saudita

O Guardião das duas Mesquitas Sagradas, o Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, aprovou hoje, 20 de fevereiro de 2025, o símbolo do rial saudita, uma medida histórica que reforçará a identidade da moeda saudita.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250220540298/pt/

The Saudi Riyal Symbol (Graphic: Business Wire)

O governador do Banco Central da Arábia Saudita (SAMA), S.E. Ayman M. Al-Sayari, estende sua profunda gratidão ao Guardião das duas Mesquitas Sagradas, o Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, e a Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro e Primeiro Ministro, o Príncipe Mohammed bin Salman, pelo lançamento do símbolo do rial saudita.

Al-Sayari observou que essa decisão reforça a identidade financeira da Arábia Saudita em nível local, regional e internacional. Ele indicou que a implementação do novo símbolo será gradual para transações financeiras e comerciais, com a coordenação de todas as entidades relevantes.

Al-Sayari disse que essa iniciativa tem como objetivo promover a identidade nacional e o pertencimento cultural, destacar o papel da moeda nacional e mostrar o Reino entre as principais economias globais e os membros do G20. Além disso, a iniciativa significa o papel cada vez mais importante da moeda nacional no ecossistema financeiro global.

O governador reconheceu os esforços de colaboração que facilitaram essa conquista, estendendo seu agradecimento a todas as entidades envolvidas no projeto de desenvolvimento do símbolo liderado pela SAMA, incluindo o Ministério da Cultura, o Ministério da Mídia e a Organização Saudita de Padrões, Metrologia e Qualidade.

O símbolo do rial saudita, desenvolvido de acordo com os mais altos padrões técnicos, incorpora o rico patrimônio cultural do Reino, trazendo o nome da nossa moeda nacional “Rial” em um design derivado da caligrafia árabe. O símbolo simplificará a representação do rial saudita em contextos locais, regionais e internacionais, tornando-o adequado para uso na referência ao rial saudita em todas as transações financeiras e comerciais.

À medida que a Arábia Saudita avança em sua agenda Visão 2030, o lançamento do símbolo solidifica a importância do sistema financeiro do Reino e seu crescente papel regional e internacional.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250220540298/pt/

Equipe de mídia do Saudi Central Bank: Media@SAMA.GOV.SA