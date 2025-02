Lenovo Group: resultados financeiros do 3º trimestre de 2024/25

O Lenovo GroupLimited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), juntamente com suas subsidiárias (“o Grupo”), anunciou hoje os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024/25, relatando aumentos significativos na receita e no lucro geral do grupo. A receita cresceu 20% em relação ao ano anterior, para US$ 18,8 bilhões, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos. O lucro líquido mais do que dobrou em relação ao ano anterior, para US$ 693 milhões (incluindo um crédito de imposto de renda não recorrente de US$ 282 milhões) com base nas Normas de Relatórios Financeiros de Hong Kong (HKFRS). Os motores de crescimento diversificado do Grupo continuam a se acelerar, com o mix de receitas não relacionadas a PCs aumentando mais de quatro pontos percentuais em relação ao ano anterior, chegando a 46%. Os resultados do trimestre foram impulsionados pela estratégia focada em IA híbrida do Grupo, a reviravolta do Grupo de Soluções de Infraestrutura, bem como o crescimento de dois dígitos tanto para o Grupo de Dispositivos Inteligentes quanto para o Grupo de Soluções e Serviços.

A Lenovo continua a investir em P&D, com as despesas de P&D aumentando quase 14% em relação ao ano anterior, para US$ 621 milhões. No recente evento global de tecnologia CES 2025, a Lenovo lançou uma série de produtos inovadores, incluindo o primeiro laptop com IA rolável do mundo, o primeiro dispositivo de jogos portátil do mundo que permite aos jogadores escolher livremente o sistema operacional Windows ou o Steam OS, bem como o Moto AI – ganhando 185 prêmios do setor por seu portfólio de inovação.

O investimento em inovação do Grupo está focado em IA, especificamente na construção de uma plataforma de tecnologia de IA fundamental, impulsionando avanços em IA agêntica, como também no desenvolvimento contínuo de tecnologias e suas aplicações em produtos. Está liderando a IA pessoal com suas inovações em dispositivos de IA, ao mesmo tempo em que alavanca proativamente a infraestrutura híbrida e o Lenovo Hybrid AI Advantage para construir a IA empresarial. Ela acredita que o atual boom da IA está criando enormes oportunidades para dispositivos, infraestrutura e serviços – já que a maior eficiência de inferência e o menor custo de energia de computação estão democratizando a aplicação da IA. Alinhado com a estratégia de IA híbrida do Grupo, isso não apenas acelerará o processo de maturidade da IA de dispositivos e da IA de borda, mas também promoverá e acelerará a implantação, a personalização e o retorno sobre o investimento (ROI) da IA corporativa.

Olhando para o futuro, a Lenovo continua comprometida em impulsionar o crescimento por meio de investimentos contínuos em inovação de IA híbrida. O Grupo está confiante de que sua cadeia de suprimentos global, flexível e resiliente – juntamente com sua expansão de fabricação no Oriente Médio com a Alat e parcerias estratégicas de tecnologia com a Fórmula 1® e a FIFA – permitirá que ele navegue com sucesso em quaisquer incertezas macroeconômicas. Com o forte impulso demonstrado no terceiro trimestre, a Lenovo está otimista quantoàmanutenção de seu crescimento e lucratividade.

Citação do presidente e CEO – Yuanqing Yang:

“A receita e o lucro da Lenovo tiveram um crescimento significativo no último trimestre, com um desempenho forte em todos os principais negócios. Notavelmente, a unidade ISG voltouàlucratividade, e o negócio de smartphones apresentou um crescimento acelerado. A tecnologia de IA, com maior eficiência e menores custos, está impulsionando a maturação da IA pessoal, especialmente a IA integrada embarcada e a IA de borda. Ela também acelerou a adoção da IA pelas empresas. Isso está perfeitamente alinhado com a abordagem de IA híbrida que temos impulsionado e liderado. Olhando para o futuro, nosso investimento contínuo em inovação, combinado com nossas operações globais excepcionais e resilientes, nos posiciona bem para um crescimento sustentável e lucrativo”.

Destaques financeiros:

3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO FISCAL DE 24/25 Milhões de dólares (US$) 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO FISCAL DE 23/24 Milhões de dólares (US$) Variação Receita do grupo 18.796 15.721 20% Lucro antes dos impostos 517 471 10% Lucro líquido (lucro atribuível aos acionistas) 693 337 106% Lucro líquido (lucro atribuível aos acionistas – não HKFRS)[1] 430 357 20% Lucro básico por ação (centavos de dólar) 5,66 2,81 2,85

Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG): crescimento de receita de dois dígitos, líder em dispositivos de IA

Desempenho do 3º trimestre do exercício fiscal de 24/25:

O IDG apresentou um forte trimestre de crescimento de receita de dois dígitos em relação ao ano anterior, com receita de US$ 13,8 bilhões, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

O negócio de PCs fortaleceu sua posição de liderança de mercado para 24,3% de participação de mercado, ampliando ainda mais a vantagem para o segundo colocado para quase cinco pontos, mantendo a lucratividade líder do setor.

Os smartphones continuaram com um forte crescimento, com crescimento de receita de dois dígitos em relação ao ano anterior e hipercrescimento nos mercados da Ásia-Pacífico e EMEA.

Olhando para o futuro, o IDG continuará a impulsionar a convergência de computação mais poderosa e modelos mais eficientes em uma ampla variedade de dispositivos, enquanto continua a impulsionar a inovação do fator de forma. Além disso, otimizará os recursos do agente de IA, aprimorará a conectividade de vários dispositivos e criará ecossistemas de aplicativos para fornecer experiências de usuário perfeitas em dispositivos e ecossistemas.

Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG): crescimento rápido, atingindo o ponto de equilíbrio, rumo ao crescimento lucrativo

Desempenho do 3º trimestre do exercício fiscal de 24/25:

O ISG apresentou um aumento de quase 60% na receita do trimestre em relação ao ano anterior, atingindo o ponto de equilíbrio com uma receita de US$ 3,9 bilhões.

Os resultados foram impulsionados pelo hipercrescimento contínuo nos negócios de provedor de serviços em nuvem (CSP), como também pelo crescimento constante nos negócios de empresas e SMB (E/SMB).

A receita do negócio de servidores de IA da ISG e as soluções de resfriamento líquido Lenovo Neptune, líderes do setor, fizeram fortes contribuições no trimestre, com a receita de servidores de IA crescendo de forma constante e o Neptune se expandindo além da supercomputação e da academia para setores verticais mais amplos.

Olhando para o futuro, o ISG espera uma maior demanda por infraestrutura híbrida, dado o crescimento mais amplo da IA, em particular a demanda por nuvens públicas, bem como data centers locais, nuvens privadas e computação de ponta. O grupo de negócios está confiante de que alcançará um crescimento sustentável e lucrativo graçasàsua estratégia clara,àmaior simplificação de seu portfólio de produtos, ao fortalecimento de seus recursos de entrada no mercado eàotimização de seu modelo de negócios E/SMB.

Grupo de Soluções e Serviços (SSG): receita recorde e alta lucratividade, construindo as capacidades do Lenovo Hybrid AI Advantage

Desempenho do 3º trimestre do ano fiscal de 2014/25:

O SSG estendeu sua sequência de crescimento de receita de dois dígitos ano a ano para 15 trimestres consecutivos, com receita de US$ 2,3 bilhões e uma margem operacional de 20%.

As soluções baseadas em IA também impulsionaram os serviços conectados ao hardware, com uma experiência de usuário elevada, aproveitando a experiência de hardware da Lenovo.

A receita de soluções e serviços que não são de hardware continuou sendo o forte mecanismo de lucro do SSG e continua a crescer. O mix de receita combinada de negócios não vinculados a hardware cresceu cinco pontos em relação ao ano anterior, representando quase 60% da receita do SSG.

O negócio de soluções de IA está ganhando força e criando casos de referência para clientes globais, incluindo o fornecimento de uma plataforma de agente de IA empresarial.

Olhando para o futuro, o SSG continua a desenvolver recursos sob a estrutura Lenovo Hybrid AI Advantage e a impulsionar o crescimento do prêmio para o mercado em todas as ofertas.

Destaques corporativos e de ESG

Conquistas, anúncios e compromissos notáveis durante o último trimestre incluem:

A Lenovo foi nomeada como parceira oficial de tecnologia da FIFA, a categoria de patrocínio de nível superior da FIFA – em um acordo que inclui a Copa do Mundo da FIFA 2026™ no Canadá, México e Estados Unidos, e a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™ no Brasil.

O Grupo foi homenageado em prestigiosos prêmios ESG e de governança corporativa, incluindo o Prêmio Ouro na categoria Empresas/Organizações Mais Sustentáveis do Prêmio de Melhor Governança Corporativa e ESG, organizado pelo Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong. Também recebeu um Prêmio de Excelência em Governança Corporativa e um Prêmio de Excelência em ESG na categoria de Empresas Constituintes do Índice Hang Seng do “Hong Kong Corporate Governance and ESG Excellence Awards 2024”, organizado pela Câmara de Empresas Listadas de Hong Kong e pela Universidade Batista de Hong Kong.

A EcoVadis classificou a Lenovo entre as 1% melhores de todas as empresas, premiando a empresa com uma medalha de Platina, ressaltando seu compromisso e liderança em sustentabilidade.

[1] A medida não-HKFRS foi ajustada excluindo as mudanças líquidas no valor justo dos ativos financeiros ao valor justo por meio de lucros ou perdas, amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, redução ao valor recuperável e baixa de ativos intangíveis, crédito único de imposto de renda; e os efeitos correspondentes do imposto de renda, se houver.

O logotipo da F1 FORMULA 1, o logotipo da F1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marcas relacionadas são marcas registradas da Formula One Licensing BV, uma empresa de Fórmula 1.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500 e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Mantendo foco em uma visão ousada para fornecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com e leia sobre as últimas notícias em nosso StoryHub.

LENOVO GROUP LIMITED RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em milhões de dólares (US$), exceto dados por ação)

3T 24/25

3T 23/24

Y/Y CHG VARIAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR Receita 18.796 15.721 20% Lucro bruto 2.959 2.601 14% Margem de lucro bruto 15,7% 16,5% (0,8) pts Despesas operacionais (2.271) (1.988) 14% Despesas com P&D

(incluídas nas despesas operacionais) (621) (547) 14% Índice de despesas por receita 12,1% 12,6% (0,5) pts Lucro operacional 688 613 12% Outras receitas/(despesas) não operacionais - líquidas (171) (142) 20% Lucro antes dos impostos 517 471 10% Tributação 184 (94) N/A Lucro do período 701 377 86% Participações não controladoras (8) (40) (80%) Lucro atribuível aos acionistas 693 337 106% Lucro atribuível aos acionistas - não HKFRS [1] 430 357 20% EPS (centavos de dólar)

Básico

Diluído

5,66

5,35

2,81

2,64

2,85

2,71

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

