Benefícios do Club Room com a maior piscina externa de borda infinita do mundo no Address Beach Resort Dubai

O Address Beach Resort at JBR, conhecido por seus interiores elegantes, conforto inigualável e vistas de tirar o fôlego, redefine a hospitalidade de luxo. A poucos passos do Ain Dubai e abrigando a piscina infinita externa mais alta do mundo, esse santuário ultramoderno oferece um refúgio inigualável em um dos marcos mais icônicos de Dubai. Elevando a experiência do hóspede, o resort apresenta seus elegantes Club Rooms e Suites, incluindo o Club Marina City View Room, o Club Sea View Room e a Club One Bedroom Executive Sea View Suite. Cada estadia inclui privilégios exclusivos do Club, garantindo um retiro verdadeiramente indulgente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250219486838/pt/

The World’s Highest Outdoor Infinity Pool Club Room Benefits at Address Beach Resort Dubai (Photo: AETOSWire)

Projetado como um lar luxuoso longe de casa, o Club Room de 45 m² combina interiores sofisticados com vistas deslumbrantes da cidade de Marina ou do mar, oferecendo a opção de camas king-size ou de solteiro superconfortáveis. Um dos favoritos dos hóspedes, o Club Sea View Room proporciona vistas panorâmicas de Jumeirah Beach, Dubai Marina e Burj Al Arab. Para quem busca o máximo de conforto, a Club One Bedroom Executive Sea View Suite, com 102 m², conta com uma varanda privativa e espaçosa, ideal para famílias ou pequenos grupos.

Exclusividade e excelência gastronômica se encontram com os privilégios do clube do resort. Comece o dia com um refinado café da manhã com uvas espumantes no lounge do lobby, disponível o dia todo, ou se delicie com um buffet luxuoso no restaurante das 6h30 às 11h. No meio do dia, saboreie um almoço buffet elaborado no restaurante, acompanhado de bebidas premium. À medida que a noite avança, delicie-se com canapés gourmet e bebidas finas das 16h às 20h, enquanto desfruta da piscina de borda infinita ao ar livre mais alta do mundo no ZETA Seventy Seven ou de um ambiente descontraído e familiar no The Beach Grill. Eleve sua próxima viagem para Dubai com os recém-revelados quartos do clube no Address Beach Resort.

Para mais detalhes, ligue para +971 4 8798866 ou envie um e-mail para StayAtBeachResort@addresshotels.com

Visite:https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250219486838/pt/

Maahi Patel

maahi@katchthis.com