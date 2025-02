Esforços de sustentabilidade da PUMA em clima, segurança hídrica e florestas recebem nota de liderança do CDP

A empresa esportiva PUMA recebeu pontuações muito melhores por seus esforços de sustentabilidade em relaçãoàsegurança hídrica e às florestas e manteve a pontuação máxima por sua política climática nas últimas classificações da organização ambiental mundial sem fins lucrativos CDP.

A PUMA manteve sua classificação A em mudança climática e melhorou suas pontuações em segurança hídrica e florestas para A- (de uma nota B e C, respectivamente, no ano anterior), o que significa que foi classificada em um “nível de liderança” em todas as categorias analisadas pelo CDP.

“Estamos muito orgulhosos das melhorias que a PUMA fez em relaçãoàsegurança hídrica e às florestas em comparação com o ano passado”, disse Veronique Rochet, diretora sênior de Sustentabilidade da PUMA. “Combinado com nossa pontuação máxima contínua para nossas políticas de mudança climática, o CDP reconheceu nossa posição de liderança nessas áreas. Com nossas metas de sustentabilidade da Visão 2030, que apresentamos no ano passado, buscaremos melhorar ainda mais nosso desempenho de sustentabilidade nos próximos anos.”

Para proteger os cursos d'água e os suprimentos de água próximos às fábricas de seus parceiros, a PUMA garante a realização de testes regulares de águas residuais e introduziu programas de eficiência para reduzir a quantidade de água necessária para fabricar seus produtos. Entre 2019 e 2023, a PUMA conseguiu economizar 2.401.002 m3 de água, o equivalente a mais de 7 milhões de banheiras, por ano, por meio de vários programas de eficiência.

Para garantir que o couro usado em seus produtos não cause desmatamento, a PUMA aderiu ao chamadoàação do Leather Working Group e da Textile Exchange para obter todo o couro bovino de cadeias de suprimento livres de desmatamento até 2030 ou antes. Quase todos os curtumes usados nos produtos de couro da PUMA foram certificados pelo Leather Working Group e, em 2023, 99,4% do papel e do papelão foram certificados pelo FSC e/ou reciclados.

A PUMA tem a meta de reduzir suas emissões absolutas de gases de efeito estufa de Escopo 1 e 2 em 90% (com base no mercado) a partir do ano de referência de 2017 e se comprometeu a reduzir as emissões absolutas de gases de efeito estufa de Escopo 3 de sua cadeia de suprimentos e logística em 33% em comparação com 2017, enquanto continua a se esforçar para crescer. Essas metas foram aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi) como alinhadas a um cenário de 1,5 grau.

Em 2024, a PUMA anunciou suas novas metas de sustentabilidade Visão 2030, que foram apresentadas para melhorar ainda mais o desempenho da empresa nas áreas de Clima, Circularidade e Direitos Humanos. Para mais informações, clique aqui.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

Assessoria de Imprensa: Robert-Jan Bartunek – Comunicação Corporativa da PUMA – robert.bartunek@puma.com