Ferrer é a empresa farmacêutica com o melhor desempenho do mundo em termos de impacto social e ambiental, de acordo com a certificação B Corp

A empresa farmacêutica espanhola reafirmou seu status como uma entidade B Corp, uma certificação internacional concedida às empresas que operam com um modelo de negócios centrado no impacto positivo e atendem a altos padrões sociais, ambientais e comunitários. A Ferrer obteve uma pontuação de 136,4 pontos, tornando-se a empresa farmacêutica mais bem avaliada globalmente. Além disso, ela agora é a terceira empresa com maior pontuação em todos os setores do mundo, entre as que geram mais de € 500 milhões em receita anual.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250220934261/pt/

Ferrer team celebrating becoming the pharmaceutical company with the highest B Corp score (Photo: Business Wire)

De acordo com Mario Rovirosa, CEO da Ferrer, “Esta conquista demonstra o nosso compromisso de usar os negócios para lutar pela justiça social. Todos os membros da nossa empresa trabalham diariamente para garantir que não somente sejamos uma das melhores empresas do mundo, mas também uma das melhores empresas para o mundo. Contudo, apesar de estarmos extremamente orgulhosos por esse reconhecimento, acreditamos que isso não é o bastante. Temos a obrigação moral de fazer mais e melhor porque a realidade global da injustiça social é urgente. Somente trabalhando todos juntos podemos realmente superar os desafios de hoje e de amanhã”.

Para se tornar uma B Corp, as empresas devem passar por uma avaliação rigorosa e obter uma pontuação mínima de 80 pontos em cinco áreas fundamentais: governança, clientes, meio ambiente, funcionários e comunidade. Em 2022, a Ferrer obteve uma pontuação de 100,6 e se tornou a primeira empresa farmacêutica espanhola a aderir ao movimento B Corp. Agora, três anos mais tarde, ela melhorou sua pontuação em 35%.

Durante o período intermediário, a Ferrer implementou mais de 100 iniciativas que contribuíram para aumentar sua pontuação em todas as cinco áreas de impacto. O aumento mais significativo ocorreu na categoria Comunidade, onde a pontuação da empresa aumentou de 13,2 para 38 pontos. Essa melhoria foi influenciada principalmente pelo reconhecimento do Impact Business Model (IBM) da Ferrer para doações e pela melhoria na gestão da cadeia de suprimentos social e ambiental.

O Impact Business Model para Doações formaliza o compromisso da Ferrer de doar pelo menos 20% de seus lucros anuais totais, com um mínimo de 10% alocado para as Fundações Ferrer e o restante direcionado para outras organizações sociais e ambientais. De fato, nos últimos quatro anos, a Ferrer superou este compromisso ao dedicar em média 40% de seus lucros para iniciativas que geram um impacto positivo.

Este modelo complementa o Health Impact Business Model da Ferrer, reconhecido na certificação inicial. Como uma empresa farmacêutica, a Ferrer dedica-se a oferecer soluções terapêuticas transformadoras para aqueles com doenças debilitantes e de baixa prevalência, particularmente nos campos de doenças vasculares pulmonares e doenças pulmonares intersticiais, além de distúrbios neurológicos.

Mario Rovirosa também afirmou que: “Na Ferrer, acreditamos firmemente que o sucesso empresarial deve andar de mãos dadas com a geração de um impacto positivo, tanto para a sociedade quanto para o planeta. Como tal, há muito tempo passamos por uma transformação que vai muito além das atividades comerciais tradicionais, posicionando a Ferrer como uma empresa empenhada com a ação para promover a mudança social. Essa abordagem não apenas fortaleceu nossa identidade e propósito, mas também provou que a sustentabilidade e a lucratividade podem coexistir sem concessões. Nosso modelo de negócios demonstra que a criação de valor econômico pode andar lado a lado com a contribuição ativa para um mundo mais justo e sustentável”.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250220934261/pt/

Para mais informações:

Ferrer

Gorka Ortiz de Zárate

Assessora de Comunicação

gortizdez@ferrer.com

Tel.: +34 936 003 779