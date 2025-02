Esri avança em soluções seguras para drones com o Blue UAS Cleared, drone aprovado pelo governo federal

No setor de drones em ritmo acelerado, a conformidade com as regulamentações federais e o uso de tecnologia avançada são essenciais para manter a competitividade. A Esri, líder global em inteligência de localização, agora oferece suporte ao drone Astro Max, o primeiro drone Blue UAS liberado e compatível com a NDAA a se integrar ao aplicativo ArcGIS Flight da Esri.

Desenvolvido pela Freefly Systems, parceira da Esri, o Astro Max é um drone de fabricação americana que atende aos rigorosos padrões de segurança e desempenho da Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA) e da iniciativa Blue UAS da Unidade de Inovação de Defesa (DIU). Esse drone industrial compacto e potente aprimora os recursos dos usuários governamentais e corporativos com o ArcGIS Flight.

“Com essa integração, não estamos apenas atendendo às demandas dos clientes federais, mas também nos antecipando a possíveis regulamentações federais”, disse Brent Pierce, engenheiro de produto líder do ArcGIS Flight. “Esse passo proativo reforça o compromisso da Esri com o sucesso de seus usuários e solidifica nossa liderança na indústria de mapeamento com drones, oferecendo a eles uma solução segura e sem complicações para operações com drones”.

No aplicativo móvel ArcGIS Flight, pilotos de Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS), especialmente aqueles em missões para o governo dos EUA, podem voar drones de forma autônoma, capturar imagens aéreas de alta qualidade e melhorar a consciência situacional. Eles também podem compartilhar facilmente informações de voo com as partes interessadas e coletar vídeos geoespaciais, que incluem dados de localização e orientação. Essa abordagem simplificada aumenta a eficiência operacional e garante que os clientes do governo tenham uma solução segura e integrada para suas missões críticas.

O apoio da Esri ao Astro Max é um marco importante na indústria de drones. Ele oferece a agências governamentais e organizações uma solução confiável, segura e de alto desempenho para drones que atende aos mais altos padrões de segurança e conformidade.

Para saber mais sobre o ArcGIS Flight, visite esri.com/arcgis-blog/products/flight/imagery/introducing-arcgis-flight/.

