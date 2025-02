Arquitetura integrada e vidros inteligentes renovam projetos

O uso de tecnologias avançadas na arquitetura tem expandido a aplicação do vidro para além de suas funções decorativas e estruturais tradicionais. Atualmente, esse material é empregado para facilitar a integração entre ambientes e otimizar o uso dos espaços. A adoção desse recurso acompanha as demandas do mercado imobiliário por construções que possibilitem maior flexibilidade e adaptação a diferentes necessidades.

"Vidros inteligentes, capazes de regular luminosidade e temperatura, vêm sendo incorporados a projetos para otimizar o conforto térmico e a eficiência energética. Além disso, sistemas de envidraçamento avançados permitem ampliar e integrar áreas internas e externas, garantindo melhor aproveitamento dos espaços sem comprometer a funcionalidade", explica Felipe Bulhões, fundador da R2 Vidros.

Para Bulhões, os projetos atuais têm exigido materiais que proporcionem conforto e versatilidade. "Trabalhamos com um arquiteto em Curitiba no desenvolvimento de sistemas de fechamento que favorecem a fluidez dos espaços, permitindo diferentes configurações conforme a necessidade dos usuários”, diz. Segundo ele, a cortina de vidro tem sido amplamente utilizada para viabilizar ambientes multifuncionais, protegendo contra intempéries sem comprometer a estética.

A adaptação dos espaços à rotina e às exigências do dia a dia também tem sido um fator determinante para a escolha de materiais e tecnologias na arquitetura contemporânea. O vidro tem sido explorado para criar divisórias dinâmicas, que permitem maior flexibilidade sem comprometer a iluminação natural e a sensação de amplitude.

“Os recursos disponíveis hoje permitem uma abordagem mais estratégica na utilização do vidro. Estamos constantemente testando e aprimorando soluções que possam contribuir para construções mais eficientes, garantindo conforto e praticidade”, afirma Bulhões. Ele destaca que os avanços tecnológicos têm viabilizado novas possibilidades para o uso do material, tornando-o um componente essencial em projetos arquitetônicos.

Com a evolução das técnicas de envidraçamento e o aprimoramento dos vidros inteligentes, arquitetos e engenheiros têm à disposição um leque ampliado de possibilidades para criar ambientes mais integrados e funcionais. A tendência é que o vidro continue a desempenhar um papel central na arquitetura contemporânea, redefinindo o conceito de espaço e contribuindo para edificações mais adaptáveis às demandas atuais.

“O mercado tem exigido soluções que conciliem inovação, conforto e sustentabilidade. Nossa atuação está focada em desenvolver alternativas que atendam a essas expectativas, promovendo ambientes mais conectados e eficientes”, conclui Bulhões. A utilização estratégica do vidro em projetos modernos segue em expansão, consolidando-se como um elemento fundamental para construções alinhadas às novas tendências arquitetônicas.

