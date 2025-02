Motorola Solutions fortalece a parceria com a FairCom através do FairCom Brazil Dev Day

A FairCom e a Motorola Solutions expandiram sua parceria internacional com a realização de um evento de treinamento para as equipes brasileiras que dão suporte ao desenvolvimento do pacote de software de segurança pública Flex da Motorola. O evento representou um marco significativo no compromisso da FairCom em apoiar o conhecimento técnico da equipe de desenvolvimento Flex fora de sua base americana.

Os workshops presenciais permitiram que os engenheiros sênior da FairCom trabalhassem diretamente com os desenvolvedores da Motorola Solutions, possibilitando uma compreensão mais profunda de como o banco de dados FairCom DB interage com o conjunto Flex—um conjunto robusto de soluções de segurança pública que a Motorola Solutions continua a expandir.

A presença da FairCom no Brasil, com um escritório dedicado e suporte em português, tem se mostrado essencial para fortalecer os laços com a Motorola Solutions e outros parceiros regionais.

"Nossa presença local nos permite oferecer suporte em tempo real e soluções personalizadas que atendem às necessidades exclusivas da equipe de desenvolvimento da Motorola, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos", disse Alysha Brown, CRO da FairCom. "A colaboração presencial promove a troca de ideias e acelera a inovação, especialmente em projetos de alto impacto como o da Motorola."

À medida que a Motorola Solutions aumenta seu foco em soluções de segurança e orientadas por dados, a FairCom continua comprometida em fornecer suporte inigualável, ajudando a simplificar soluções complexas de banco de dados e a acelerar os cronogramas de desenvolvimento. Os engenheiros da FairCom ofereceram workshops técnicos e sessões interativas, abordando necessidades específicas do projeto e otimizando o uso das soluções de banco de dados da FairCom para aprimorar a funcionalidade do pacote Flex da Motorola Solutions.

Esse alinhamento estratégico entre a FairCom e a Motorola Solutions não apenas avança a tecnologia da Motorola, mas também aproveita a presença mundial da FairCom, incluindo sua dedicação de longo prazo ao mercado brasileiro. À medida que a colaboração evolui, a FairCom continua pronta para fornecer suporte essencial e soluções de ponta para atender às crescentes demandas por tecnologia segura, escalável e responsiva.

Pensando no futuro, a Motorola Solutions e a FairCom planejam levar esses eventos presenciais a outros centros de desenvolvimento, como o da Motorola em Salt Lake City, e continuar aumentando o conhecimento da Motorola sobre a tecnologia de banco de dados FairCom DB.

Sobre a FairCom

Onde e como você construir, a FairCom é a base de dados confiável para sua empresa. Há mais de quarenta e cinco anos, desenvolvemos maneiras melhores de gerenciar seus dados, proporcionando velocidade, confiabilidade e flexibilidade em milhões de implantações. Nossas linhas de produtos oferecem confiabilidade, excelência e flexibilidade com seus dados. Saiba mais sobre a evolução dos dados da FairCom em faircom.com.

Sobre a Motorola Solutions

A Motorola Solutions está solucionando problemas com mais segurança. Criamos e conectamos tecnologias para ajudar a proteger pessoas, propriedades e lugares. Nossas soluções permitem a colaboração entre agências de segurança pública e empresas, o que é fundamental para uma abordagem proativa de segurança e proteção. Saiba mais sobre como estamos resolvendo o problema de comunidades mais seguras, escolas mais seguras, hospitais mais seguros, empresas mais seguras—mais seguras em todos os lugares—em motorolasolutions.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250220899305/pt/

