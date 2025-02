Bella Fashion Tour Brasil realiza edição piloto em BH

O Bella Fashion Tour Brasil, evento criado pela empresa Bella Hub para revelar e desenvolver novos talentos no mundo da moda e do entretenimento, teve sua primeira edição realizada em Belo Horizonte nos últimos dias 8 e 9 de fevereiro. O evento, tendo como cenário o Hotel Ouro Minas, contou com a presença de 150 jovens selecionados após um criterioso processo seletivo que entrevistou cerca de 5 mil talentos em diversas cidades mineiras.

Diferente dos eventos anteriores promovidos pela Bella Hub, como o Bella Experience, que reuniu cerca de 700 talentos e um público de 2 mil pessoas em outubro de 2024, em Florianópolis (SC), o Bella Fashion Tour Brasil aposta em um formato mais intimista. O objetivo é estreitar o contato entre os participantes, seus familiares, o time Bella Hub e os profissionais do setor. Durante os dois dias de evento, os jovens tiveram aulas especializadas de passarela, publicidade, redes sociais, teatro, gestão emocional e outras habilidades essenciais para a carreira artística.

De acordo com Dartagnan Sant Anna, criador e CEO da Bella Hub, a nova proposta do evento superou as expectativas. “O Bella Fashion Tour Brasil nos aproxima mais das pessoas, permitindo que os jovens brilhem e sejam os verdadeiros protagonistas do evento. Diferente de outras edições, aqui os pais também participam ativamente, tornando essa experiência mais enriquecedora”, afirmou.

O evento também contou com a participação de agências de moda e talentos do mundo do entretenimento, incluindo a 40 Graus, do Rio de Janeiro, comandada por Sérgio Mattos. Responsável por descobrir grandes nomes da indústria fashion, como Gisele Bündchen, além de atores com extensa e reconhecida carreira no meio artístico como Cauã Reymond e Agatha Moreira, Mattos destacou a qualidade dos talentos selecionados. “A etapa de BH nos surpreendeu. Pude observar todos os participantes antes, dei algumas orientações e fiquei impressionado com a performance deles na passarela. A seleção foi criteriosa, e entre os talentos presentes escolhi cerca de 40 modelos para se agenciar conosco na 40 Graus e, assim, ter uma possível inserção no mercado”, relatou.

Além do contato com os agentes e a possibilidade real de uma carreira na moda e no entretenimento, os jovens tiveram a oportunidade de aprender ensinamentos com o empresário Dartagnan Sant Anna. Através do seu método "Três Mosqueteiros", o CEO da Bella Hub trouxe uma aula sobre direcionamento de carreira, com os talentos e seus pais presentes, abordando, segundo ele, "aspectos essenciais para a construção de uma trajetória de sucesso no meio artístico".

O CEO da Bella Hub, e também escritor, aproveitou a ocasião para apresentar o recém-lançado livro "É Permitido Sonhar", disponível em várias lojas digitais como a Amazon.

Após a edição piloto na capital mineira, o Bella Fashion Tour Brasil já tem sua próxima parada definida: o estado do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. A data oficial será anunciada em breve, mas a expectativa é de que o evento mantenha o mesmo formato, garantindo uma experiência intimista para novos talentos e suas famílias. Segundo o CEO Dartagnan, após Cuiabá, ainda este ano, o projeto irá percorrer outras capitais pelo Brasil.

