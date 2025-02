Canal no YouTube aborda mercado e carreira para advogados

Com mais de dez anos de experiência no mercado, o advogado criminalista Gustavo da Luz iniciou, no ano passado, o Movimento Advocacia Destensionada, um projeto no YouTube voltado para profissionais da área que buscam uma advocacia mais equilibrada e bem-sucedida.

Gustavo explica que o projeto identifica pontos-chave que auxiliam no desenvolvimento de uma prática jurídica mais eficaz e satisfatória. De acordo com ele, o objetivo não é apenas a lucratividade, "mas também a construção de uma advocacia prazerosa, sustentável e alinhada com o bem-estar pessoal". Ele também afirma que o Movimento Advocacia Destensionada propõe um caminho para que os advogados obtenham sucesso profissional com qualidade de vida e realização pessoal.

A ideia do canal no YouTube surgiu após o advogado observar as principais reclamações e dificuldades dos colegas da área. “Em qualquer reunião de advogados, os temas recorrentes são: o mercado está difícil e estagnado; os honorários estão cada vez mais baixos; o estresse e a insatisfação profissional são altos”, pontua.

Além disso, Gustavo afirma que a alta concorrência e a saturação do mercado são desafios enfrentados por advogados que desejam entrar na profissão ou que já atuam há algum tempo. “Também observei um grande número de advogados despreparados, inseguros e sem uma estratégia clara para atuar no mercado. Muitos profissionais não sabem como se diferenciar, captar clientes e precificar seus serviços”, acrescenta.

Os pilares do Movimento

Os vídeos do Movimento são postados semanalmente no YouTube e abordam três pilares importantes. O primeiro, de acordo com Gustavo, é a Mentalidade, que visa proporcionar uma visão mais leve e estratégica da advocacia.

Já o Comportamento foca em hábitos e atitudes que ajudam a construir uma carreira mais equilibrada e bem-sucedida. Por fim, a Estratégia é voltada para métodos e práticas que tornam a advocacia mais eficiente e lucrativa, conforme explica o profissional.

“Cada episódio foca em um tema específico dentro desses pilares, trazendo insights e orientações para advogados e estudantes de direito que desejam ingressar ou evoluir na advocacia com uma abordagem mais sustentável”, enfatiza.

Impactos do projeto para futuros advogados

Gustavo reforça que o projeto Advocacia Destensionada auxilia os futuros profissionais da advocacia de diferentes maneiras, proporcionando um direcionamento estratégico e prático para quem está ingressando no mercado. De acordo com ele, os principais impactos são:

Preparação para um mercado concorrido: os novos advogados enfrentam um mercado saturado, com mais de 1,5 milhão de profissionais no Brasil. O projeto ensina estratégias para se destacar, evitando os erros comuns que muitos cometem ao iniciar a carreira;

os novos advogados enfrentam um mercado saturado, com mais de 1,5 milhão de profissionais no Brasil. O projeto ensina estratégias para se destacar, evitando os erros comuns que muitos cometem ao iniciar a carreira; Construção de uma mentalidade sólida: muitos jovens advogados entram na profissão sem clareza sobre seus objetivos e expectativas. A abordagem sobre mentalidade ajuda os iniciantes a lidarem melhor com desafios, fracassos e crescimento profissional;

muitos jovens advogados entram na profissão sem clareza sobre seus objetivos e expectativas. A abordagem sobre mentalidade ajuda os iniciantes a lidarem melhor com desafios, fracassos e crescimento profissional; Desenvolvimento de um comportamento profissional eficaz: ensina a importância da postura profissional adequada, destacando a relevância do networking, comunicação e ética. Incentiva um comportamento mais estratégico em audiências, petições e negociações com clientes e colegas;

ensina a importância da postura profissional adequada, destacando a relevância do networking, comunicação e ética. Incentiva um comportamento mais estratégico em audiências, petições e negociações com clientes e colegas; Ensino de estratégia desde o início da carreira: muitos novos advogados entram no mercado sem um plano de carreira estruturado. O projeto oferece ferramentas para definir objetivos claros, desde a escolha da área de atuação até o crescimento do escritório;

muitos novos advogados entram no mercado sem um plano de carreira estruturado. O projeto oferece ferramentas para definir objetivos claros, desde a escolha da área de atuação até o crescimento do escritório; Redução do estresse e da frustração profissional: ao invés de cair na rotina cansativa e desmotivadora da advocacia, os futuros profissionais aprendem como tornar a profissão mais leve e significativa. O conceito de "Advocacia Destensionada" ajuda a evitar a síndrome do esgotamento profissional (burnout) e a aumentar a performance;

ao invés de cair na rotina cansativa e desmotivadora da advocacia, os futuros profissionais aprendem como tornar a profissão mais leve e significativa. O conceito de "Advocacia Destensionada" ajuda a evitar a síndrome do esgotamento profissional (burnout) e a aumentar a performance; Acesso a conteúdo prático e aplicável: o projeto conta com 30 episódios semanais gratuitos, o que permite que novos advogados tenham acesso a um guia estruturado de crescimento profissional. Os vídeos trazem insights práticos sobre honorários, prospecção de clientes, posicionamento e diferencial competitivo;

o projeto conta com 30 episódios semanais gratuitos, o que permite que novos advogados tenham acesso a um guia estruturado de crescimento profissional. Os vídeos trazem insights práticos sobre honorários, prospecção de clientes, posicionamento e diferencial competitivo; Mentalidade de longo prazo na advocacia: muitos advogados recém-formados desistem nos primeiros anos por falta de perspectiva e resultados imediatos. O projeto incentiva um olhar mais estratégico e sustentável para a carreira, mostrando que o sucesso vem com planejamento e consistência;

muitos advogados recém-formados desistem nos primeiros anos por falta de perspectiva e resultados imediatos. O projeto incentiva um olhar mais estratégico e sustentável para a carreira, mostrando que o sucesso vem com planejamento e consistência; Criação de uma comunidade e rede de apoio: o projeto não apenas ensina, mas constrói uma rede de advogados que compartilham desafios e aprendizados. Isso fortalece o networking e permite que futuros advogados aprendam com quem já superou as dificuldades iniciais.

O profissional reforça que o projeto contribui para que “os novos advogados não apenas sobrevivam no mercado, mas prosperem nele, tornando-se profissionais mais preparados, estratégicos e realizados na profissão”.

Para mais informações, basta acessar: @gustavodaluzadv