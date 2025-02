Creatina da Espartanos é aprovada pela Abenutri

A Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) finalizou, em outubro, uma nova fase de análises de creatina no mercado de suplementos alimentares. Entre as marcas aprovadas, está a Espartanos, sediada em São Paulo (SP) e com vendas de produtos pela internet.

A empresa afirmou que a aprovação da Abenutri reforça o compromisso da marca em oferecer suplementos alimentares verificados e seguros aos consumidores. O reconhecimento é visto pela Espartanos como uma validação do cuidado aplicado em cada etapa do desenvolvimento do produto, desde a escolha da matéria-prima até o controle de qualidade final.

“Nossa creatina monohidratada é formulada com matéria-prima importada e de pureza comprovada. O produto é 100% puro, sem aditivos ou contaminantes, buscando garantir máxima eficácia na suplementação. Todo o processo de produção segue rigorosos padrões de qualidade, com certificações e testes realizados”, afirma Mauricio Silveira, nutricionista da Espartanos.

A verificação por parte da Abenutri e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é essencial para garantir que o suplemento esteja em conformidade com os padrões necessários, diz Silveira. “Esses certificados asseguram que o produto foi analisado e aprovado por instituições confiáveis, protegendo a saúde do consumidor”, acrescenta o nutricionista.

Uma creatina pode ser considerada irregular quando não apresenta laudos que comprovem sua pureza e eficácia ou quando é fabricada sem atender às exigências dos órgãos regulatórios. Isso inclui a presença de contaminantes ou a utilização de matérias-primas de baixa qualidade.

“Os principais riscos incluem a ingestão de substâncias contaminantes ou adulteradas, que podem prejudicar a saúde e o desempenho. Além disso, produtos irregulares podem conter concentrações ineficazes do princípio ativo, comprometendo os resultados esperados e expondo o consumidor a danos desconhecidos”, alerta Silveira.

Dessa forma, a orientação do nutricionista é que as pessoas adquiram sempre suplementos de marcas confiáveis e devidamente regulamentadas.

Quais os efeitos da creatina

A creatina é um suplemento comumente utilizado por quem deseja ganhar maior resistência e evitar a fadiga muscular durante treinamentos físicos. Ela pode ser encontrada nos alimentos de origem animal e também no corpo humano, que a produz.

Além de fornecer mais energia para os músculos, a creatina também ajuda no controle do açúcar no sangue, promove a saúde óssea e estimula a produção de testosterona. A recomendação é que o consumo do suplemento seja sempre supervisionado por um nutricionista ou médico.

