Investimento imobiliário impulsiona novos empreendimentos

O mercado imobiliário brasileiro registrou um aumento no volume de lançamentos em 2024 e a busca crescente por moradias em grandes centros urbanos. Com isso, os escritórios de arquitetura têm desempenhado um papel essencial na concepção de projetos que atendam às novas demandas do setor. Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) indicam que o volume de lançamentos imobiliários no Brasil cresceu no último ano, refletindo a confiança dos investidores e a ampliação do setor.

Esse crescimento tem levado ao desenvolvimento de empreendimentos que priorizam inovação, eficiência e sustentabilidade, com soluções voltadas para otimização de espaço e economia de recursos, como explica Felipe Bulhões.

“A busca por soluções arquitetônicas inovadoras tem se intensificado, acompanhando a exigência por projetos que aliem funcionalidade e valorização dos imóveis”, diz Bulhões, fundador do portal Lançamentos Imobiliários. Ele ressalta que o uso de materiais diferenciados e de tecnologia aplicada à construção são aspectos cada vez mais presentes nos novos empreendimentos.

Os lançamentos imobiliários contam com projetos que incluem áreas de lazer completas, espaços de coworking e soluções automatizadas para otimização de consumo energético. "O segmento de alto padrão também vem apresentando crescimento expressivo, com empreendimentos que oferecem plantas flexíveis e acabamentos sofisticados", diz Bulhões.

Para Bulhões, historicamente, o setor imobiliário tem demonstrado resiliência, mantendo a valorização dos imóveis mesmo em períodos de oscilações econômicas. "A constante evolução dos projetos arquitetônicos e o investimento em soluções sustentáveis reforçam a percepção do imóvel como um ativo rentável e seguro", afirma.

A participação de escritórios de arquitetura tem sido determinante para o desenvolvimento de empreendimentos que se destacam no mercado. Profissionais da área têm investido em projetos que integram funcionalidade, estética e tecnologia para atender às expectativas de compradores e investidores. "Os avanços na arquitetura e no design dos empreendimentos agregam valor ao imóvel, aumentando sua atratividade e potencial de valorização", finaliza Bulhões.

