CASACOR São Paulo anuncia elenco da edição de 2025

A CASACOR São Paulo apresentará sua 38ª edição de 27 de maio a 3 de agosto. Este ano, o evento estreia no Parque da Água Branca, um espaço verde urbano de grande importância histórica e cultural. Com 137 mil metros quadrados de remanescentes da Mata Atlântica preservados, o parque, inaugurado em 1929 e protegido pelo patrimônio histórico, representa um refúgio natural essencial dentro da cidade, oferecendo uma rara combinação de natureza e história em espaço público.

Em 2025, a mostra ocupará um espaço de 10.161m² de área construída, com mais de 70 ambientes que incluem casas, apartamentos, lofts, jardins, além de espaços dedicados a instalações artísticas, gastronomia e compras.

'Semear Sonhos', tema desta edição, fundamenta-se em três eixos: sonhos coletivos, ecossistemas em cooperação e confluência de saberes. O primeiro é um convite à reflexão sobre a capacidade de sonhar coletivamente e criar um futuro sustentável, que guie as ações humanas com harmonia e colaboração com a natureza.

O segundo pilar destaca a integração entre o urbano e o natural, promovendo cidades como ecossistemas vivos que desafiam a separação entre o ambiente construído e a natureza. A proposta é criar cidades que funcionem como florestas. Por fim, o terceiro eixo enfatiza a colaboração entre diversas disciplinas e culturas. A transdisciplinaridade é apresentada como essencial para desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis que conectem áreas como arquitetura, engenharia, biologia e ciências sociais.

Para transformar o tema em projetos, a CASACOR convidou um elenco multidisciplinar que terá o desafio de usar sua criatividade para responder à complexidade dos tempos atuais.

A edição de 2025 reunirá renomados profissionais do mercado e apresentará projetos de Ana Maria Vieira Santos, Dado Castello Branco Arquitetura, Paola Ribeiro Interiores, João Armentano (AARQ Arquitetura), Marina Linhares, Bruno Carvalho (BC Arquitetos), Mauricio Arruda Design, Gisele Taranto Arquitetura e Léo Shehtman.

O paisagismo será um dos grandes destaques desta edição, com projetos assinados por Gilberto Elkis, do escritório Elkis Paisagismo, Roberto Riscala Paisagismo, Mônica Costa Paisagismo, a dupla Catê Poli e João Jadão, Luciano Zanardo do Zanardo Paisagismo e os estreantes Simone Campos Paisagismo, Paula Varga Paisagismo e o Denis Bessa do escritório Musgo.

Entre os profissionais e escritórios que retornam à CASACOR em 2025 estão Luciana Moreno Arquitetura, Daniela Funari Arquitetura, Gabriel Rosa Arquitetura, Natan Gil Arquitetura, Beatriz Quinelato Arquitetura, Vanessa Martins (SALA2 Arquitetura), Felipe Fichberg (Fichberg Arquitetura e Interiores), Kesley Santiago (Artek Arquitetura e Design), Henrique Freneda, Otto Felix (Studio Otto Felix), Paula Neder Arquitetura, Rodolfo Consoli Arquitetura, Gleuse Ferreira Arquitetura, Romário Rodrigues Arquitetos, Tufi Mousse Arquitetura e Gabriel Fernandes.

Pela primeira vez na CASACOR São Paulo participam Leda Simões, a dupla André Bastos e Pedro Luiz de Marqui, Letícia Figueiredo e Priscila Sunao do escritório Traço 8 Arquitetura & Interiores, Giovanni Vespe Arquitetura, Larissa Perna do La Rous Studio Arquitetura e Interiores, Marta Martins, a dupla Carlos Navero e Melissa Camargo, Fernanda Zulzke Interiores, Marcos Serrano, Marília Aguiar Junqueira do MAJ Arquitetura, Felipe Carolo Arquitetura, Daniel de Castro Cunha Arquitetura e Interiores, Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto do escritório Meneghisso & Paschotto, as arquitetas Anike Tomanik e Kalyn Diegues, do escritório de arquitetura Lá na Teka.

A presença de profissionais do Rio de Janeiro se consolida ainda mais com Pedro Coimbra e Jackson Tinoco, João Panaggio do escritório Panaggio Arquitetura. Representando o Espírito Santo estão Renzo Cerqueira e Daniela Andrade Arquitetura. Já o Rio Grande do Norte será representado por Rodrigo Cunha do Rodraarq. Representando o interior de São Paulo, Ribeirão Preto, estão a dupla Fabrício Frezza e Gabriel Figueiredo do Frezza & Figueiredo e o Rafael Granero Arquitetura. Minas Gerais será representada pelo arquiteto Lui Costa. Já Goiás será representado por Expedito Bezerra e Lucas Panobianco do Bezerra Panobianco. A capital do Brasil, será representada pelos sócios Monica Pinto, Arnaldo Pinho e Isabel Veiga do escritório MAAI Arquitetura.

Entre os jovens talentos desta edição as revelações são a arquiteta Yara Elias do Lynhas Arquitetura e Nicholas Oher e Paloma Bresolin da OHMADesign.

A CASACOR São Paulo 2025 acontecerá no Parque da Água Branca (Rua Dona Ana Pimentel, s/n), entre os dias 27 de maio e 3 de agosto. O evento conta com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e do Governo do Estado de São Paulo.

Website: http://www.casacor.com.br