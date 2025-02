Kioxia e Sandisk revelam tecnologia de memória flash 3D de última geração que atinge velocidade de interface NAND de 4,8 Gb/s

A Kioxia Corporation e a Sandisk Corporation foram pioneiras em uma tecnologia de memória flash 3D de última geração, estabelecendo o benchmark do setor com uma velocidade de interface NAND de 4,8 Gb/s, eficiência energética superior e densidade elevada.

Apresentada no ISSCC 2025, a inovação da memória flash 3D, juntamente com a revolucionária tecnologia CBA (CMOS directly Bonded to Array)1 das empresas, incorpora um dos mais recentes padrões de interface, o Toggle DDR6.0 para memória flash NAND, e aproveita o protocolo SCA (Separate Command Address)2, um novo método de entrada de endereço de comando de sua interface, e a tecnologia PI-LTT (Power Isolated Low-Tapped Termination)3, que é fundamental para reduzir ainda mais o consumo de energia.

Aproveitando essa tecnologia exclusiva de alta velocidade, as empresas esperam que a nova memória flash 3D obtenha uma melhoria de 33% na velocidade da interface NAND em comparação com a memória flash 3D de 8ª geração atualmente em produção em massa, atingindo uma velocidade de interface de 4,8 Gb/s. A tecnologia também pode proporcionar maior eficiência energética de entrada/saída de dados, reduzindo o consumo de energia em 10% para entrada e 34% para saída, alcançando assim um equilíbrio entre alto desempenho e baixo consumo de energia. Ao apresentar a 10ª geração de memória flash 3D, as empresas detalharam que, ao aumentar o número de camadas de memória para 332 e otimizar a planta baixa para aumentar a densidade planar, a tecnologia melhora a densidade de bits em 59%.

Hideshi Miyajima, diretor de Tecnologia da Kioxia, disse: “Com a proliferação das tecnologias de IA, a quantidade de dados gerados deverá aumentar significativamente, assim como a necessidade de maior eficiência energética nos data centers modernos. A Kioxia acredita fortemente que essa nova tecnologia permitirá o desenvolvimento de produtos de maior capacidade, maior velocidade e menor consumo de energia, incluindo SSDs para soluções de armazenamento futuras, além de lançar as bases para o avanço da IA”.

Alper Ilkbahar, vice-presidente sênior de Estratégia Global e Tecnologia da Sandisk, disse: “À medida que a IA avança, as necessidades dos clientes em relaçãoàmemória tornam-se cada vez mais diversas. Por meio da inovação da nossa tecnologia CBA, buscamos lançar produtos que ofereçam a melhor combinação em termos de capacidade, velocidade, desempenho e eficiência de capital para atender nossos clientes em diferentes segmentos de mercado”.

A Kioxia e a Sandisk também compartilharam planos para a próxima memória flash 3D de 9ª geração. Graçasàsua exclusiva tecnologia CBA, as empresas podem combinar a nova tecnologia CMOS com uma tecnologia de célula de memória existente para oferecer produtos de baixo consumo de energia, alto desempenho e eficiência de capital. As duas empresas continuam comprometidas com o desenvolvimento de tecnologias de memória flash de ponta, oferecendo soluções personalizadas para atender às necessidades dos clientes e contribuindo para o avanço da sociedade digital.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é uma líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com “memória”, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, sistemas automotivos, data centers e sistemas de IA generativa.

Sobre a Sandisk

A Sandisk oferece soluções inovadoras de Flash e tecnologias avançadas de memória que atendem pessoas e empresas na interseção de suas aspirações e o momento, permitindo que continuem avançando e impulsionando possibilidades. A Sandisk Corporation é uma subsidiária integral da Western Digital (Nasdaq: WDC). Siga a Sandisk no Instagram, Facebook, X, LinkedIn, Youtube. Junte-se ao TeamSandisk no Instagram.

Tecnologia em que cada wafer CMOS e wafer de matriz de células são fabricados separadamente em sua condição otimizada e, em seguida, unidos. Tecnologia em que o barramento para entrada de comando/endereço e o barramento para transferência de dados são completamente separados em barramentos diferentes e usados em paralelo. Isso reduz o tempo de entrada/saída de dados. Tecnologia em que as fontes de alimentação para 1,2 V existente e tensão adicional mais baixa são utilizadas para a fonte de alimentação da interface NAND. Isso reduz o consumo de energia durante a entrada/saída de dados.

*1Gbps é calculado como 1.000.000.000bits/segundo. Esse valor é obtido em nosso ambiente de teste específico e pode variar dependendo das condições de uso.

*Nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviços podem ser marcas registradas de empresas terceirizadas.

