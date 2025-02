Parse Biosciences lança o kit Evercode WT Penta para sequenciamento de célula única com capacidade para 5 milhões de células

A Parse Biosciences, líder em sequenciamento de célula única de alto rendimento, anunciou hoje o lançamento do Evercode™ WT Penta e Penta 384, os primeiros kits de sequenciamento de RNA de célula única capazes de perfilar 5 milhões de células e 384 amostras em uma única execução. O envio aos clientes começará na semana de 17 de março.

A escalabilidade dos experimentos de célula única, processando milhões de células em vez de milhares, revolucionou a forma como os pesquisadores estudam o desenvolvimento, as doenças e a heterogeneidade celular. Em 2021, a Parse estabeleceu um novo padrão de escalabilidade para experimentos de célula única com o lançamento do Evercode™ WT Mega, o kit de maior rendimento do setor, permitindo que pesquisadores expandissem os limites de seus experimentos.

Com o lançamento do Evercode WT Penta, a Parse continua redefinindo os limites da pesquisa com células únicas. O Penta é a única tecnologia que combina fixação e descoberta realmente imparcial de novos perfis de expressão gênica em cinco milhões de células por execução. Com essa escala, o Penta permite identificar tipos celulares raros, ampliar triagens de fármacos e incluir mais pontos temporais ou amostras biológicas distintas em estudos e projetos de mapeamento celular.

"Com o Evercode Penta, estamos animados em oferecer aos pesquisadores a capacidade de expandir seus estudos de sequenciamento de células únicas como nunca antes", disse Charlie Roco, PhD, CTO e cofundador da Parse Biosciences. "Seja para experimentos focados ou para estudos em larga escala impulsionados por IA utilizando o Penta ou nosso GigaLab Service, nosso portfólio abrangente de soluções garante que os pesquisadores tenham acesso às ferramentas certas".

As mais recentes inovações da Parse também incluem Mouse BCR e Transgenic Mouse BCR, desenvolvidos para apoiar a descoberta de anticorpos e pesquisas em imunologia. Saiba mais sobre o Evercode Penta no AGBT em Marco Island (23 a 26 de fevereiro) ou participe do próximo webinar da Parse em 18 de março.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é usada por 2.500 clientes em todo o mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e uma solução interativa de análise de dados, a Trailmaker.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

