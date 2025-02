Espetáculo teatral 'Se Liga!' inicia a turnê pelo Piauí

O projeto é realizado pela Cia Atores de Mar’, que iniciará a turnê pelo estado no dia 24 de fevereiro, na cidade de Piracuruca, pela manhã, com apresentação na Escola Genius Infantil. No mesmo dia, a cidade de Piripiri receberá apresentações na Unidade Escolar Cassiana Rocha, pela manhã, e CETI Desembargador José Arimathea Tito, à tarde.

O espetáculo, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, tem como patrocinador oficial o Grupo Equatorial, nos estados do Piauí, Amapá e Alagoas.

No dia seguinte, 25 de fevereiro, as apresentações acontecerão em Altos. Uma pela manhã, no CETI Profissional Pio XII e outra à tarde na Unidade Escolar Altina Pestana. Ainda acontecerá uma apresentação à noite em Teresina, no CETI Professora Angelina de Moura Leal.

“Pela primeira vez, teremos ‘Se Liga!’ no Piauí. Todas as apresentações serão gratuitas, e os jovens terão a oportunidade de assistirem a um espetáculo que aborda um tema extremamente necessário nos dias de hoje, o consumo de energia elétrica”, afirma Mar’Junior, diretor, autor e produtor de ‘Se Liga!’.

A turnê pelo estado piauiense será finalizada na capital Teresina, com duas apresentações no dia 26 (quarta-feira). Pela manhã, no CETI Padre Joaquim Nonato, e à tarde no CETI Maria Melo.

A acessibilidade está garantida no projeto, pois todas as apresentações terão a presença de intérprete de libras e monitores.

“O que temos observado durante a turnê é que o público se identifica muito com os personagens, pois retrata uma família tipicamente brasileira. Todos passam por isso diariamente em casa e, de forma leve e lúdica, todos se conscientizam”, relata Patrick Moraes, ator, diretor e produtor do espetáculo.

A Cia Atores de Mar’ já produziu mais de 50 espetáculos nos últimos 23 anos, sempre viajando pelo Brasil com projetos de conscientização e mudança coletiva.

Espetáculo: Se Liga!, 2ª temporada



Direção: Mar’Junior e Patrick Moraes



Texto: Mar’Junior e Marisa Maia



Elenco: Patrick Moraes, Isabella Lorraine, Danilo Amaro e Paola Vergette



Voz Off: Nivia Helen



Produção: Cia Atores de Mar’



Coordenação Artística: Priscilla Moraes



Coordenação de Produção: Lara Seixas



Assistente de Produção: Iris Tavares



Operador de Som: Jaílton Maia



Fotografia: Juliana Seixas



Objetos de Cena e Cenário: Ana Paula Caruba



Intérprete de Libras: Mario Augusto (PI)



Edição de Vídeo: Raphael Produções



Assessoria de Imprensa: Cia Atores de Mar’



Contabilidade: Athos Gestão Contábil e Perícias



Advocacia: Dr. Wilson Linhares



Administração: Nova Criativa e Advento Consultoria



Captação: Cia Atores de Mar’



Duração: 40 minutos



Classificação: Livre

O Projeto “Se Liga!” é contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, Rouanet, do Ministério da Cultura, patrocinado pelo Grupo Equatorial, e realizado pelo Governo Federal, com produção da Cia Atores de Mar’. Sob o PRONAC 232346.

Website: https://instagram.com/ciaatoresdemar