Andersen lança prática global de consultoria em seis continentes para impulsionar a transformação de negócios

A Andersen redefine o cenário de serviços profissionais com o lançamento da Andersen Consulting, uma prática global de consultoria que integra a estratégia inovadora de negócios, a transformação digital e soluções de tecnologia baseadas em IA com a experiência de nível mundial em impostos, direito, avaliação e mobilidade global da Andersen Global. A abordagem livre de conflitos da Andersen proporciona uma alternativa independente aos modelos tradicionais de consultoria ao colocar o compromisso com o cliente em primeiro lugar no cerne de nosso sucesso.

Uma nova era de consultoria multidimensional baseada em IA

As empresas de hoje enfrentam desafios globais complexos que exigem muito mais do que serviços de consultoria convencionais. A Andersen Consulting oferece uma abordagem multidimensional perfeita que combina a experiência em transformação de negócios, inteligência artificial, segurança cibernética, sustentabilidade e estratégia digital com a capacidade fiscal e jurídica estabelecida da Andersen Global. Esta integração de tecnologias emergentes posiciona a Andersen Consulting como a parceira ideal no setor de consultoria de US$ 1 trilhão.

“Nossos clientes procuram estratégias inovadoras para permaneceremàfrente em um mercado em constante evolução”, disse Mark L. Vorsatz, presidente e CEO global da Andersen. “A Andersen Consulting foi criada para ajudar as empresas a navegarem por esta transformação. Em apenas seis meses, estabelecemos uma prática de consultoria em 66 países, com 3.000 profissionais, com o objetivo de chegar a US$ 1 bilhão em receita em três anos.”

O que diferencia a Andersen Consulting

Ao contrário das Big 4 (empresas líderes globais), que frequentemente atuam em disputas relacionadasàauditoria, a Andersen Consulting é independente e totalmente focada no cliente. "Esta liberdade possibilita uma orientação verdadeiramente objetiva e estratégica, auxiliando os clientes a aumentarem a eficácia, aprimorar a tomada de decisões e transformar as operações", afirmou Vorsatz. Empresas de todos os setores, como a Abbott, BMW, Cisco, Heineken, IKEA, ING, LEGO, Mercedes-Benz, Michelin, Microsoft, Pizza Hut/Sapphire, T-Mobile e Toyota, contaram com a Andersen Consulting para desenvolver soluções personalizadas.

“CEOs e conselhos de administração nos dizem, de forma consistente, que o modelo de consultoria tradicional é insuficiente”, disse Vorsatz. “Eles desejam uma única empresa que possa oferecer uma grande variedade de serviços de consultoria. A Andersen Consulting apresenta uma abordagem inovadora e empreendedora que combina ampla experiência no setor, tecnologia orientada por inteligência artificial e serviços de consultoria independentes.”

Liderança experiente

Para liderar essa prática de consultoria transformadora, Vorsatz recrutou George Shaheen, o ex-CEO da Andersen Consulting antes de sua cisão da Arthur Andersen. Shaheen é acompanhado por executivos seniores de outras empresas de consultoria de renome - “profissionais que reconhecem a necessidade de um modelo de consultoria mais especializado, independente e construído para o futuro”, disse Shaheen.

“Ao combinar inteligência artificial, tecnologia e vasta experiência global, a Andersen Consulting se posiciona de maneira singular para competir com as Big 4, oferecendo um valor incomparável para empresas públicas e privadas do mundo inteiro”, disse Shaheen.

Escala global, impacto imediato

“Com a maior pegada física em serviços profissionais e presença em 179 países, a Andersen oferece uma plataforma global inigualável”, disse Shaheen. “Esse alcance possibilita soluções transfronteiriças perfeitas, integrando tecnologia e serviços de consultoria em todos os setores e regiões geográficas”, compartilhou Shaheen.

Sobre a Andersen:

A Andersen, uma das empresas de serviços profissionais multidimensionais de crescimento mais rápido do mundo, é membro fundadora da Andersen Global, uma associação internacional de empresas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais da área tributária, jurídica, de mobilidade global, consultoria e avaliação do mundo inteiro. Fundada em 2013 pela empresa-membro norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta atualmente com mais de 19.000 profissionais globalmente e está presente em mais de 500 locais por meio de suas empresas-membro e empresas colaboradoras. Nos Estados Unidos, a Andersen conta com mais de 2.000 funcionários distribuídos em 24 cidades do país. Para mais informações, acesse Andersen.com e AndersenConsulting.com.

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700