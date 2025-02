Hill's lança a Sensitive Stomach & Skin, da Specialty, com proteína sustentável

A Hill's Pet Nutrition, especializada em nutrição de cães e gatos, apresenta ao mercado brasileiro um alimento com proteína de inseto, o Sensitive Stomach & Skin com Proteína Sustentável. Este novo alimento pertence à linha Specialty, composta por quatro produtos desenvolvidos para atender às necessidades específicas de saúde de cães e gatos com pele e estômago sensíveis.

Elaborado com tecnologia, o Sensitive Stomach & Skin com Proteína Sustentável é um alimento que contém ingrediente de inseto na sua formulação. A matéria-prima em questão é proveniente da espécie Hermetia illucens (black soldier fly - BSF).

“A SS&S com proteína de inseto está disponível no Brasil como alimento de manutenção especial, desenvolvida para cuidar da saúde da pele e da pelagem de animais, visto que a proteína de inseto é um ingrediente inédito, alternativo e com menos propensão a causar alergia”, explica Flavio Lopes, veterinário especializado em nutrição pet da Hill's. Além disso, é indicada para pets que necessitam de suporte digestivo, auxiliando em casos de vômitos esporádicos e falta de apetite.

Segundo Flavio, sob a perspectiva nutricional, de acordo com a pesquisa de Shengyong Lu, o ingrediente é abundante em proteínas, fibras, lipídios, minerais e vitaminas. A espécie Black Soldier Fly (BSF), empregada no alimento da Hill’s, é notável pelo elevado conteúdo proteico e altas concentrações de aminoácidos essenciais. O perfil de gordura do ingrediente de inseto é composto de ácido láurico, ácido graxo que pode trazer benefícios para pacientes com enfermidades neurológicas, além de possuir alta digestibilidade dos nutrientes, graças à composição dos ingredientes e à quantidade de fibras.

A qualidade das fibras utilizadas contribui para a redução do tempo de trânsito estomacal, permitindo que os alimentos passem rapidamente para o intestino. Isso evita a permanência prolongada no estômago e reduz a sensação de preenchimento.

“As BSF são consideradas uma alternativa sustentável aos ingredientes convencionais derivados de animais, com um potencial menor de aquecimento global em comparação à carne de frango, que é comumente utilizada em rações premium e super premium para pets”, esclarece Flavio Lopes. Segundo ele, isso torna o impacto ambiental da ração que contém BSF significativamente menor.

O papel da linha Sensitive Stomach & Skin na digestibilidade e saúde intestinal dos pets

As fibras escolhidas como ingredientes trazem um papel fundamental para a linha em questão. Para cães, é focado em polpa de beterraba, uma fibra moderadamente fermentável e moderadamente solúvel e em gatos focado em FOS (frutooligossacarídeo), nutriente esse que é um prebiótico que proporciona que haja uma fermentabilidade das bactérias sacarolíticas (quebra de carboidrato) que são saudáveis ao trato gastrointestinal. “Os nossos antioxidantes são compostos de tocoferóis, vitamina C, selênio e beta-caroteno, esse blend de nutrientes é comprovadamente eficaz em cães e gatos, inclusive é patenteado pela Hill’s", explica Flavio.

Segundo ele, o ômega 6 é composto de ácidos graxos que são essenciais às espécies e funciona como precursor de citocinas inflamatórias importantes para o funcionamento do organismo, além de função plástica por comporem as membranas plasmáticas das células e também possuem função de proteção da barreira cutânea que impede que o animal fique desidratado.

Pollock do Alasca é uma das fontes de proteína sustentável



Outra importante fonte de proteína do alimento Sensitive Stomach & Skin com Proteína Sustentável é o Pollock do Alasca, uma espécie de peixe que não é comumente utilizada em pet food, rica em ômega 3 (epa+dha.) Por ser proveniente do Alasca, ou seja, áreas frias do globo, a manutenção do perfil nutricional se mantém intacta depois do beneficiamento, diferentemente de ingredientes provenientes da zona tropical do globo que são mais quentes.

"Mais uma vez, a sustentabilidade é o foco desse ingrediente, pois reduz a emissão de carbono 1 e 2", ressalta Flavio. Em parceria com o Marine Stewardship Council (MSC - define frutos do mar rastreáveis como aqueles cuja “origem e forma de captura podem ser verificadas"), garante que o Pollack do Alaska seja proveniente de pesca certificada que atende aos requisitos de três princípios:

Pescar apenas cardumes saudáveis;





Bem gerido para que os cardumes se perpetuem;





Minimizar o impacto sobre outras espécies e ecossistemas.



O Sensitive Stomach & Skin com Proteína Sustentável, da linha Specialty Stomach & Skin, é indicado para todos os portes e raças, se restringindo a adultos e idosos. Não indicados para filhotes, gestantes e lactantes.

A linha SD Specialty, incluindo o Sensitive Stomach & Skin, já está disponível em lojas especializadas em todo o Brasil.

Sobre a Hill's Pet Nutrition



Desde 1948, a Hill's Pet Nutrition tem como missão melhorar e prolongar a relação especial entre pessoas e seus animais de estimação, oferecendo nutrição e soluções para saúde animal. Parte do grupo Colgate-Palmolive desde 1976, a empresa atua em mais de 86 países e investe continuamente em pesquisas, com um centro especializado em nutrição animal localizado em Topeka, Kansas.

