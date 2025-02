Abrasel qualifica cerca de 60 mil pessoas em práticas ASG

Contribuir para um planeta mais sustentável, por meio de estabelecimentos que priorizem diretrizes ambientais em sua gestão, é uma demanda em ascensão, tanto por parte dos consumidores, quanto por quem empreende – inclusive, no setor de alimentação fora do lar. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em 2023, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), apontou que 73,8% dos consumidores consideram “muito importante” a adoção de práticas que minimizem ou reduzam o impacto do negócio no meio ambiente.

Considerando este cenário e visando o crescimento de uma cultura empreendedora que abrace pautas socioambientais, a Abrasel, em parceria com o Sebrae e a Coca-Cola, já capacitou cerca de 60 mil pessoas com foco em práticas mais sustentáveis. Desde a primeira formação lançada, em novembro de 2023, gestores, funcionários e empreendedores da alimentação fora do lar participaram de cursos que envolvem diferentes temáticas Ambiental, Social e Governança (ASG).

Em parceria com a Coca-Cola, foi promovida a capacitação on-line e gratuita Tempero Sustentável. Tópicos como gestão de resíduos, controle do desperdício de água e energia, compra de alimentos de origem responsável e transparência nas relações com funcionários, clientes e fornecedores, são alguns dos temas abordados. A trilha de aprendizagem, com duração total de 12 minutos, explica o conceito ASG e traz exemplos práticos relacionados ao dia a dia de quem trabalha ou empreende em bares, restaurantes, lanchonetes e padarias. Os vídeos estão disponíveis na plataforma Coca-Cola dá um gás no seu negócio e ao completar a trilha de qualificação, o participante recebe um certificado.

Com o Sebrae, a Abrasel desenvolveu uma trilha de aprendizado em economia circular, sem perder de vista o viés do ganho de produtividade para os negócios do setor. Os cursos são on-line, gratuitos e têm certificado de conclusão. Com temas que passam por eficiência energética, gestão de resíduos, alimentos brasileiros de origem, gestão circular e fornecedores sustentáveis, os cinco cursos foram pensados para gestores e empreendedores da alimentação fora do lar. Todas as videoaulas e e-books estão disponíveis na plataforma Conexão Abrasel.

A líder de ASG da Abrasel, Luiza Campos, comentou sobre a importância de levar o tema ao setor de alimentação fora do lar. "Alcançar 60 mil qualificações em ASG é um marco significativo para nós. Esse número reflete o engajamento crescente de empreendedores, gestores e trabalhadores que reconhecem o potencial dessas ações para reduzir custos, aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento das comunidades em que atuam".

Ainda segundo Luiza, a capacitação tem contribuído para o fortalecimento do setor, que cada vez mais busca adotar práticas que atendam às demandas de consumidores conscientes e preocupados com a sustentabilidade.

Serviço

Curso ASG – Abrasel e Coca-Cola;

Gratuito, on-line e com certificado;

Inscrição: https://cocacoladaumgasnoseunegocio.com/



Cursos Abrasel e Sebrae;

Gratuitos, on-line e com certificado;

Link: https://abrasel.com.br/conexao/cursos/trilha/economia-circular

Website: https://abrasel.com.br/