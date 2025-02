Ethimos Investimentos é segundo lugar no Ranking BTG Pactual

Há dois anos como escritório do BTG Pactual, a Ethimos Investimentos, com sede em Campinas (SP), foi eleita como segunda colocada no Ranking BTG Pactual 2024 de melhores escritórios de investimentos, dentre cerca de 160 unidades em operação no Brasil. Os vencedores, anunciados em evento realizado em São Paulo, foram avaliados em uma série de requisitos, como tamanho do escritório, crescimento, satisfação de clientes, entre outros indicadores.

A Ethimos Investimentos foi fundada há 15 anos em Campinas e em 2023 passou a atuar como escritório do BTG Pactual. Conta com dez escritórios em Campinas, São Paulo, Sorocaba, Piracicaba, Vinhedo, Rio Claro, Botucatu, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Jaú, onde trabalham 160 colaboradores especializados em investimentos e outros produtos financeiros voltados para pessoas físicas e jurídicas.

Com escritórios em importantes capitais e cidades do interior de São Paulo, a Ethimos Investimentos tem hoje sob custódia R$ 4 bilhões. Em 2024, atingiu o melhor ano de sua história, com crescimento de 44% sobre o volume do ano anterior.

Fernando Valle, sócio fundador da Ethimos Investimentos, conta que, com a troca de bandeira, em 2023, a empresa teve um grande desafio, ao praticamente reiniciar suas operações e formação de carteira de cliente. Mas a credibilidade foi importante nesse processo. “Ficar em segundo lugar em apenas dois anos é o reconhecimento de 2024, que foi o melhor ano de todos os nossos 15 anos de história, além dos investimentos contínuos em nossos processos operacionais e no desenvolvimento de nosso pessoal”, ressalta Valle.

Ele projeta um 2025 ainda melhor. “Para este ano, a previsão da Ethimos Investimentos é atingir a marca de R$ 5,5 bilhões sob custódia, que representa um crescimento de 40% sobre o ano passado”, completa ele.

Website: https://www.ethimosinvestimentos.com.br/