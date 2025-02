GenAI impulsiona o progresso da análise empresarial no Brasil

As empresas no Brasil estão fazendo avanços significativos no uso de IAàmedida que suas capacidades de gerenciamento e análise de dados amadurecem, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens™ Advanced Analytics and AI Services 2024 para o Brasil revelou que as empresas estão começando a usar a IA generativa para alguns casos de uso de analytics, mesmo com a IA tradicional mantendo um papel importante em seus toolkits de dados. O debate sobre os riscos da IA ??destacou a importância da tomada de decisão baseada em dados e dos esforços orientados por dados para permanecer competitivo, tornando as empresas brasileiras usuárias mais maduras da tecnologia.

“Muitas empresas no Brasil estão perdidas em um mar de informações, lutando para transformar dados brutos em insights valiosos”, disse Kathy Rudy, chefe do ISG Data, Analytics & Technology Office. “Elas estão usando o poder da análise avançada para fazer melhor uso das informações, frequentemente em parceria com fornecedores de consultoria e serviços.”

Grandes e médias empresas no Brasil estão adotando uma gama de soluções de ciência de dados oferecidas por fornecedores, incluindo previsão de demanda, manutenção preventiva e detecção de anomalias, diz o relatório. Cada vez mais, essas soluções incorporam GenAI. Até mesmo setores tradicionais não conhecidos por usar análise avançada de dados, incluindo escritórios de advocacia, estão começando a reconhecer seu potencial transformador.

As organizações estão usando GenAI em reconhecimento de imagem, análise de sentimento do cliente e tarefas de transformação de dados, como conversão de conteúdo de voz em texto, diz a ISG. A tecnologia também pode trazer funcionários não técnicos para o processo de análise com agentes de GenAI. Isso permite que profissionais de negócios gerem gráficos e respostas automatizados sem cálculos complexos, navegando pelos dados usando interfaces de linguagem natural.

A governança e o gerenciamento de dados estão se tornando cada vez mais importantes para as empresas no Brasil,àmedida que trabalham para se tornarem mais eficientes e cumprir com os requisitos legais e de segurança, diz o relatório. Frequentemente, seus dados ficam presos em silos e espalhados por diferentes sistemas locais e na nuvem. A arquitetura de malha de dados, que disponibiliza informações para áreas específicas do negócio com base em controles de acesso, qualidade de dados, conformidade legal e outros fatores, tornou-se o princípio orientador para a modernização de dados.

Empresas que realizam modernização de dados no Brasil são atendidas por um número crescente de fornecedores de serviços, incluindo novas empresas focadas exclusivamente em dados e análises. Muitas dessas empresas têm parcerias com empresas de plataforma de dados e nuvem em hiperescala e são especialmente focadas em atender o segmento de empresas de médio porte.

“O mercado brasileiro tem empresas em muitos níveis de maturidade diferentes em termos de dados e analytics”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Cada uma tem pontos fortes e desafios únicos, o que torna essencial selecionar um parceiro consultivo qualificado.”

O relatório também examina outras tendências de analytics e IA que afetam organizações no Brasil, incluindo o uso de gráficos de conhecimento para tornar os agentes de GenAI mais explicáveis ??e o crescente interesse em serviços FinOps para melhorar a gestão financeira das operações de dados.

Para mais insights sobre os desafios de análise e IA enfrentados pelas empresas brasileiras, e os conselhos do ISG para superá-los, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Advanced Analytics and AI Services 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 45 fornecedores em seis quadrantes: Data Science and AI Services — Large, Data Science and AI Services — Midsize, Data Modernization Services — Large, Data Modernization Services — Midsize, Advanced BI and Reporting Modernization Services — Large e Advanced BI and Reporting Modernization Services — Midsize.

O relatório nomeia Accenture, BRQ, Cadastra, Compass UOL, Dataside, GFT, NTT DATA e Rox Partner como Líderes em três quadrantes cada. Ele nomeia Deloitte, Falconi, Logicalis, MadeInWeb, Peers, Stefanini e TIVIT como Líderes em dois quadrantes cada. A3Data, BRLink, Dedalus, Eleflow, IBM, Keyrus, Kumulus, Maxxi e UniSoma são nomeadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, DXC Technology, Eleflow, Falconi, Maxxi, PwC e Stefanini são nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição da ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Dataside, Falconi, MadeInWeb, Maxxi, Peers e Rox Partner.

Na área de customer experience, a DXC Technology foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2024 entre fornecedores de serviços de análise avançada e IA. A DXC Technology obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens™ Advanced Analytics and AI Services d2024 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens™ Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens™, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica centrada em IA. Uma parceira confiável para mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais que agora está na vanguarda da alavancagem da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, conhecimento profundo dos ecossistemas de fornecedores e a expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

