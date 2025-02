Uso da tecnologia é empregado em oficinas mecânicas

Foi-se o tempo em que pensar em oficinas era lembrar de locais simples. Atualmente, cada vez mais as mecânicas vêm se modernizando e contando com a tecnologia para aprimorar o seu trabalho. Temas como Inteligência Artificial, Realidade Aumentada, sistemas baseados em nuvem, internet das coisas e outros fazem cada vez mais parte do dia a dia dos mecânicos.

São aparatos e ferramentas tecnológicas que não apenas facilitam a vida dos profissionais, mas também oferecem informações técnicas mais precisas e suporte mais eficiente, contribuindo diretamente para a segurança e satisfação dos clientes.

As chamadas oficinas conectadas são uma tendência que acompanha a revolução tecnológica do setor automotivo como um todo. Ou seja: se os veículos ficam cada vez mais automatizados e os clientes cada vez mais exigentes, as empresas de reparos precisam acompanhar essa evolução.

Os diferentes usos da Inteligência Artificial nas oficinas

Segundo o Portal da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Inteligência Artificial (IA) é “a capacidade de programas e dispositivos de realizar tarefas utilizando algoritmos que simulam o raciocínio humano com base em padrões aprendidos”.

De ações mais corriqueiras como criação de conteúdos de marketing a serviços mais especializados, essa ferramenta utiliza dados e algoritmos para realizar suas tarefas. Ao contrário do que muitos possam pensar, as IA não vieram para substituir a mão de obra humana, e sim, para auxiliar e aprimorar seu trabalho.

A Inteligência Artificial pode, por exemplo, analisar com precisão e velocidade grandes volumes de dados diagnósticos de veículos, identificando padrões e anomalias. “Isso permite diagnósticos mais precisos e rápidos, reduzindo o tempo de inatividade dos veículos e aumentando a produtividade da oficina”, explica Márcio Patrus, CEO da Oficina Conectada.

“Por exemplo, a integração de IA na Oficina Conectada pode oferecer recomendações de diagnóstico baseadas em sintomas, códigos de erro e modelos específicos de veículos”, explana o Patrus.

Outra utilização para este instrumento é a utilização em chatbots. Alimentados por IA, estes chats conseguem responder, em tempo real, a dúvidas de clientes sobre o serviço realizado e mesmo sobre o diagnóstico de seu veículo.

Dentro da oficina, eles podem fornecer suporte técnico aos mecânicos. “Isso pode incluir a identificação de peças, instruções de reparo e até mesmo conselhos para diagnósticos complexos”, destaca o CEO.

Outros setores também podem se beneficiar da Inteligência Artificial. O setor financeiro, por exemplo, pode ganhar um reforço com IAs que analisem dados de vendas, custos operacionais e outros fatores que fazem parte do planejamento monetário da oficina.

Novas tecnologias e os desafios para o setor de reparos automotivos

Dentro da revolução digital pelas quais as oficinas mecânicas estão passando, além da Inteligência Artificial ou da Realidade Aumentada, outras inovações tecnológicas também se mostram ferramentas bastante úteis para o dia a dia da empresa..

Os Sistemas de Gestão Baseados em Nuvem, por exemplo, utilizam a internet como local de armazenamento de diferentes dados. Uma de suas utilidades é justamente fornecer o acesso a informações técnicas, manuais e outros materiais que podem ser facilmente acessados de qualquer lugar. Para Patrus, “isso é especialmente útil para mecânicos autônomos ou para oficinas que operam em múltiplos locais”.

Ele também conta que a nuvem pode ser particularmente interessante para a integração e automação de diferentes funções da oficina. Agendamento de serviços, faturamento, estoque e mesmo a comunicação com o cliente podem ser otimizados com a gestão em nuvem. “Isso otimiza as operações, reduz a possibilidade de erros e melhora a experiência do cliente.”

Até mesmo as tomadas de decisão ganham reforço com os sistemas de gestão baseados em nuvem. Patrus explica que “coletar e analisar dados operacionais e de desempenho através de um sistema baseado em nuvem pode oferecer insights valiosos para a tomada de decisão estratégica.Isso inclui identificar tendências de reparo, avaliar a produtividade da equipe e otimizar o estoque de peças”.

