Nelly, ícone do rap, a grande atração da Kinexions 2025

A Kinaxis® líder mundial em orquestração completa da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que Nelly será a atração principal do palco de entretenimento da Kinexions 2025, sua conferência anual da comunidade da cadeia de suprimentos que será realizada em Austin (EUA) de 31 de março a 2 de abril.

Multi-platinum-selling rap icon Nelly will take center stage at Kinexions 2025, the premier supply chain community event of the year. (Photo: Business Wire)

Nelly é um dos rappers mais vendidos de todos os tempos, com mais de 21 milhões de álbuns, além de ter ganho vários Grammys e Billboard Music Awards. Seu álbum de estreia Country Grammar, de 2000, é um dos únicos álbuns de hip-hop da história a ter sido 10 vezes disco de platina. A Kinexions já contou anteriormente com Flo Rida, The Brothers Osborne, Melissa Etheridge, Serena Ryder e outros em seu evento de celebração da comunidade.

Os clientes da Kinexis ExxonMobil, Eaton, Volvo Cars, Colgate-Palmolive, Merck & Co, General Motors, National Instruments e Schneider Electric farão apresentações na conferência de 2025, bem como a apresentadora principal Barbara Corcoran, do famoso do programa de televisão Shark Tank.

“Além do grande elenco dos melhores cérebros da cadeia de suprimentos do mercado e de um dos principais empreendedores e investidores do mundo, estamos entusiasmados em receber uma superestrela como Nelly”, disseAndrew Bell, diretor de Produtos da Kinaxis. “O evento de três dias promete toneladas de inovação e oportunidades de networking, e ter um ícone musical da estatura de Nelly torna a Kinexions 2025 realmente imperdível.”

A Kinexions 2025 é possível graças aos seus patrocinadores platina Accenture, Capgemini e Scott Sheldon; e aos seus patrocinadores ouro 4flow, Genpact, Microsoft, Google Cloud e Spinnaker SCA. As inscrições para a Kinexions 2025 estão abertas em www.kinexions.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

