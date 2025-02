Abrasel lança ambiente gratuito com soluções para o setor

Apesar do desafio de empreender em bares e restaurantes, existem diversas oportunidades que podem ser aproveitadas. Para ajudar empresários a navegar nesse cenário dinâmico, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) lança o Conexão Abrasel, um ambiente digital que reúne soluções para aumentar a produtividade, melhorar a gestão e acelerar o crescimento dos negócios no setor de alimentação fora do lar.

Uma das ferramentas é o UP, que permite aos gestores realizarem uma autoavaliação detalhada de seus estabelecimentos e, com o apoio de inteligência artificial (IA), construírem um plano de crescimento personalizado, baseado na pesquisa de preferência realizada com consumidores do setor.

Além disso, o Conexão Abrasel oferece a otimização da precificação de cardápios, o monitoramento da satisfação dos clientes e a assistente virtual Ava, disponível 24 horas por dia para responder dúvidas sobre gestão e operação. Para orientações mais aprofundadas, os empresários também podem agendar consultorias com especialistas.

Para Daniel Borges, líder de marketing da Abrasel, o ambiente surge como uma aliada estratégica para os estabelecimentos. “O Conexão Abrasel nasce para empoderar o gestor do nosso setor. Ao reunir diversas soluções em um só ambiente, o Conexão oferece recursos para a gestão do negócio e a busca por melhores resultados”, afirma.

Além das ferramentas digitais, o Conexão Abrasel é um espaço de relacionamento entre empreendedores. O ambiente permite a troca de experiências por meio de comunidades, fóruns e eventos ao vivo com especialistas e nomes do setor. Em breve, haverá também um diretório de fornecedores e parceiros que oferecem condições especiais para os cadastrados.

O presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, ressalta a importância da iniciativa para o setor. “Empreender é uma jornada fascinante, mas não precisa ser solitária. O Conexão Abrasel reflete nosso compromisso em simplificar a gestão, superar desafios e criar oportunidades de crescimento”, conclui.

Em breve, o ambiente também oferecerá novas tecnologias desenvolvidas por parceiros da Abrasel, tudo organizado em um só ambiente. O Conexão Abrasel já está disponível gratuitamente.

Serviço:

Conexão Abrasel

Site: https://conexao.abrasel.com.br/

Website: https://abrasel.com.br/