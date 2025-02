Bentley Systems abre inscrições para o Going Digital Awards 2025

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje que estão abertas as indicações para o Going Digital Awards 2025. Esse renomado programa global reconhece os maiores avanços digitais em entrega e desempenho de infraestrutura. Júris independentes, compostos por líderes de opinião e especialistas em suas áreas, selecionam os vencedores entre os projetos de infraestrutura mais excepcionais do mundo. O prazo para as indicações é 31 de março de 2025.

Desde 2004, o programa de prêmios já reconheceu mais de 5.250 dos projetos de infraestrutura mais notáveis do mundo. Este programa global está aberto a todos os usuários de software da Bentley e as indicações são incentivadas em uma variedade de categorias, abrangendo todas as formas de projetos e estágios—de infraestrutura, desde o projeto e a construção até as operações.

Três finalistas serão escolhidos em cada uma das 12 categorias do prêmio. Os finalistas participarão da conferência Year in Infrastructure e do programa Going Digital Awards da Bentley em Amsterdã, em 14 e 15 de outubro de 2025, como convidados da Bentley. Como parte da conferência, os finalistas ganharão uma viagem ao Year in Infrastructure e ao Going Digital Awards, onde apresentarão seus projetos a um júri independente formado por colegas do setor e membros-chave da imprensa. Além dos prêmios do júri, os fundadores da Bentley homenagearão projetos selecionados que representam organizações ou indivíduos que fazem contribuições significativas para o avanço da infraestrutura. Os vencedores serão anunciados em 15 de outubro durante a cerimônia do Going Digital Awards.

As categorias do Going Digital Awards 2025 incluem:

Pontes e túneis?

Cidades, campi e instalações

Construção?

Geração de energia

Modelagem geoespacial e de realidade

Entrega de projeto?

Ferrovias e trânsito?

Estradas e rodovias?

Engenharia estrutural?

Modelagem e análise da subsuperfície?

Transmissão e distribuição?

Águas residuais?

Os projetos do Going Digital Awards também serão apresentados no Infrastructure Yearbook da Bentley, que é distribuído para um público internacional composto por funcionários do governo, influenciadores do setor, mídia, analistas do setor e usuários da Bentley.

Para obter informações adicionais sobre o Going Digital Awards 2025 ou para inscrever um projeto, acesse o site do Going Digital Awards.

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq BSY) é uma Empresa de Software de Engenharia de Infraestrutura. Fornecemos software inovador para promover a infraestrutura mundial, sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor, são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e esgoto, obras e concessionárias públicas, edifícios, campi e instalações industriais. Nossa oferta, baseada na plataforma gêmea digital iTwin para infraestrutura, inclui os aplicativos MicroStation e Bentley Open para modelagem e simulação, o software Seequent para profissionais geoespaciais e o Bentley Infrastructure Cloud com o ProjectWise para entrega de projetos, o SYNCHRO para gestão de construção e o AssetWise para operações de ativos. Os 5.200 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de 1 bilhão de dólares em 194 países.

© 2025 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, Bentley Open, Bentley Infrastructure Cloud, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, SYNCHRO, e Seequent são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

