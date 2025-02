Banuba Lança TINT, Plugin de Teste Virtual de Maquiagem para Nuvemshop, Revolucionando a Experiência de Compras Online no Brasil

A Banuba, líder em tecnologia de realidade aumentada (AR), anuncia o lançamento de TINT, seu inovador plugin de provador e teste virtual de maquiagem para a Nuvemshop, a principal plataforma de e-commerce da América Latina. Com essa solução, clientes podem experimentar maquiagens de forma realista diretamente em seus dispositivos, o que ajuda as marcas a impulsionar as vendas, reduzir as devoluções e conquistar a confiança dos consumidores.

A tecnologia avançada da Banuba proporciona um nível de realismo incomparável, reproduzindo com precisão iluminação, textura, acabamento e interação com diferentes tons de pele. Além disso, os lojistas da Nuvemshop podem integrar essa funcionalidade com apenas alguns cliques, sem precisar de conhecimentos técnicos ou programação. Confira o funcionamento do plugin neste vídeo demonstrativo.

Os resultados dessa tecnologia já são evidentes no mercado brasileiro. A marca Océane, por exemplo, registrou um impressionante aumento de 1000% na taxa de "adição ao carrinho" após implementar o plugin. Já a marca Boca Rosa utilizou a ferramenta em um evento de pré-lançamento, alcançando a marca de USD 900.000 em vendas em apenas quatro horas.

O plugin de teste virtual de maquiagem da Banuba é compatível com uma ampla variedade de produtos de beleza e oferece ferramentas simples para que os lojistas gerenciem seus catálogos, além de fornecer análises detalhadas que auxiliam na tomada de decisões. Com o crescimento do e-commerce, especialmente no setor de beleza, essa solução atendeàcrescente demanda por experiências de compra mais interativas e personalizadas.

A Banuba continua inovando e ampliando suas soluções, reafirmando seu compromisso em oferecer às marcas de beleza as ferramentas necessárias para se destacarem em um mercado cada vez mais competitivo. O lançamento desse plugin marca um avanço significativo na transformação do e-commerce e no futuro do varejo de beleza.

Sobre a Banuba:

A Banuba é uma empresa de realidade aumentada com mais de 8 anos de experiência no mercado, pioneira em tecnologias como rastreamento facial, testes virtuais e fundos virtuais.

Sobre a Nuvemshop:

A Nuvemshop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, facilitando a criação e gestão de lojas online e conectando marcas a clientes de forma eficaz.

