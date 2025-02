Entidades lançam nova versão da Cartilha do Bem para escolas de todo o Brasil

Com o objetivo de incentivar a construção de uma educação ambiental cada vez mais significativa nas escolas, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES-SP), juntamente com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE), a Prolata Reciclagem e a Reciclus, lançam a nova versão da “A Cartilha do Bem: Aprendendo a Cuidar do Meio Ambiente”. Distribuída gratuitamente em instituições de educação públicas e privadas de todo o Brasil, a edição de 2025 chega com conteúdo atualizado e acompanha as novas descobertas das personagens Lara e Bia sobre os resíduos presentes no cotidiano.

Conscientes de que educação ambiental é um pilar imprescindível na formação de crianças e jovens, as entidades gestoras têm se aprimorado em produzir e divulgar conteúdos sobre esse assunto.

“A educação ambiental é um dos princípios da Reciclus, pois acreditamos que o futuro sustentável só pode ser alcançado quando suas sementes são plantadas no presente, por meio da construção da consciência ambiental com crianças e jovens. A atualização da Cartilha do Bem reforça nosso compromisso com essa missão. Ao disponibilizar materiais em parceria com outras entidades gestoras, queremos incentivar práticas que contribuam para a preservação do meio ambiente. A primeira versão da Cartilha do Bem teve mais de 118 mil exemplares entregues por todo o Brasil. Nosso objetivo, agora, é continuar expandindo esse trabalho, alcançando ainda mais escolas e famílias em todo o país”, destaca Camilla Horizonte, gerente de operações e marketing da Reciclus.

A Associação desenvolve materiais educativos para a distribuição gratuita em escolas públicas e particulares, além de promover capacitações em educação ambiental para educadores. Essas ações integram o Programa Reciclus Educa.

“Para a ABREE, é uma satisfação e uma grande responsabilidade contribuir para esse projeto, que leva a educação ambiental ainda mais longe, alcançando crianças e adolescentes, que é um público tão importante e agente de mudança na nossa sociedade. Na associação, temos investido cada vez mais esforços para ampliar as mensagens de conscientização ambiental com nossa plataforma ABREE para a educação, e somar forças com outras entidades gestoras é fundamental para expandir esta iniciativa”, ressalta Robson Esteves, presidente da ABREE.

“Sabemos que é por meio da educação que poderemos fazer a diferença e transformar o ambiente no qual estamos inseridos. É a partir do conhecimento passado nas escolas e para os jovens que a necessidade de reciclagem, de boas práticas e de logística reversa para resíduos se tornarão enfatizadas no dia a dia de todos. Para tornar isso concreto, é muito importante a união de esforços, como a parceria com outras entidades gestoras”, comenta Thais Fagury, presidente-executiva da Prolata Reciclagem.

Desde 2020, a Prolata oferece capacitações gratuitas para educadores com objetivo de conceituar, construir e ampliar o conhecimento sobre temas que vão desde mudanças climáticas à economia circular. A entidade gestora já capacitou mais de dois mil professores, os quais são replicadores dos conteúdos, estimulando práticas sustentáveis.

A engenheira sanitarista e ambiental Roseane Maria Garcia Lopes de Souza, diretora da ABES-SP e autora da Cartilha, reforça a importância de educar continuamente a população sobre a destinação correta dos resíduos. “A cartilha, relançada com o objetivo de ampliar o alcance dessa conscientização, traz orientações simples e acessíveis sobre como cada cidadão pode contribuir para a preservação ambiental a partir do próprio lar. Separar os resíduos recicláveis, evitar o descarte inadequado e compreender a diferença entre resíduos perigosos e não perigosos, recicláveis e não recicláveis, são passos fundamentais para reduzir impactos ambientais e promover a economia circular”, afirma Roseane.

O cuidado com os resíduos deve ser contínuo e envolver toda a sociedade. Governos, empresas e cidadãos precisam agir juntos para garantir um meio ambiente mais limpo e saudável. Pequenas atitudes diárias, como descartar corretamente materiais recicláveis e evitar o desperdício, fazem a diferença na construção de cidades mais sustentáveis. “A educação ambiental, como promovida pela Cartilha do Bem, fortalece esse compromisso e incentiva cada pessoa a se tornar um agente de transformação, garantindo um futuro mais equilibrado para as próximas gerações”, lembra a diretora da ABES-SP.

A Cartilha do Bem está disponível gratuitamente para download em: https://reciclus.org.br/reciclus-educa/

Website: https://www.abes-sp.org.br/