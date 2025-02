Grupo Sartori amplia atuação com novos empreendimentos em SP

O Grupo Sartori tem consolidado sua atuação no setor da construção civil por meio do desenvolvimento e execução de empreendimentos imobiliários, com foco na qualidade construtiva e no cumprimento de prazos estabelecidos. A empresa mantém um portfólio diversificado de lançamentos e segue expandindo sua presença em regiões do interior paulista.

A gestão da empresa se caracteriza pela organização e monitoramento contínuo das etapas de construção, visando o cumprimento do cronograma. Esse processo permite o andamento das obras conforme o planejado, com o acompanhamento das fases de desenvolvimento.

O Grupo Sartori adota um planejamento estruturado que possibilita a entrega dos empreendimentos dentro do prazo estabelecido, com a observância de parâmetros técnicos para garantir a qualidade na execução dos projetos. Além disso, a empresa utiliza tecnologias e procedimentos específicos, como testes de capacidade de carga, para assegurar a integridade estrutural das construções.

Segundo Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o mercado de empreendimentos residenciais verticais segue em expansão, impulsionado por novas linhas de crédito e programas habitacionais. Esse movimento é evidenciado pelas solicitações de lançamentos, conforme as tendências identificadas no setor imobiliário (Fonte: ABRAINC).

Perspectivas para o setor imobiliário e expansão do Grupo Sartori

A crescente valorização do setor imobiliário no interior paulista tem impulsionado investimentos do Grupo Sartori, que segue expandindo sua atuação e fortalecendo seu portfólio de empreendimentos. O avanço acelerado das obras do Somerville Condomínio Clube demonstra não apenas a gestão da empresa, mas também o potencial de novos lançamentos que seguem o mesmo padrão de planejamento e execução.

Adotando um modelo de construção fundamentado em novas abordagens técnicas, planejamento e compromisso com prazos, o Grupo Sartori reafirma sua posição como uma das empresas mais consolidadas no setor imobiliário, entregando empreendimentos que atendem às novas exigências do mercado e promovem qualidade de vida para seus moradores.

